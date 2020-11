Dayane Mello, al GF Vip strega uomini e donne col suo abito – FOTO

Sensazionale più che mai, Dayane Mello ammalia chiunque grazie al suo vestito. La top model brasiliana è l’esempio perfetto di sensualità.

I fans di Dayane Mello sono sempre in estasi per la loro beniamina. La modella originaria del Brasile e da molto tempo assai conosciuta ed amata qui da noi in Italia è attualmente impegnata nella casa del Grande Fratello Vip 2020.

Già in più di una circostanza la 31enne di Joinville è riuscita a scampare alle forche caudine del televoto, grazie anche alla mobilitazione di massa dei tanti followers sui quali può contare. E lei li ringrazia ogni volta con degli outfit da favola. Mentre la Mello è ‘reclusa’ al GF Vip 2020 c’è chi provvede a curare alla sua immagine, aggiornando giorno dopo giorno quello che è il profilo personale Instagram della brasiliana. Tra gli ultimi post pubblicati compare una immagine veramente magnifica con protagonista la stessa Dayane.

Dayane Mello, quel vestito è assolutamente stupendo

I fans di Dayane stanno facendo di tutto per non farle mancare mai il loro enorme, incommensurabile affetto. Lei lo sa bene e nel frattempo continua ad essere sé stessa in questa esperienza televisiva che l’ha vista più volte mettersi in discussione. E mostrare quello che è il suo vero essere. Stiamo parlando di una donna semplice e genuina, che però non si tira indietro quando c’è da affilare gli artigli. Lo sanno bene i vari Stefano Bettarini, Elisabetta Gregoraci ed Francesco Oppini che, per un motivo o per un altro, hanno avuto modo di confrontarsi con lei.

