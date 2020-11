Andrea Delogu, via i vestiti: la conduttrice è sensazionale – FOTO

Strappa applausi ed una valanga di ‘mi piace’ Andrea Delogu. L’attrice e conduttrice radio e tv si conferma una delle donne più belle che ci siano.

Sul suo profilo Instagram Andrea Delogu è solita parlare di tante cose. L’interazione che unisce la romagnola ai suoi followers è decisamente peculiare. Lei passa dall’affrontare argomenti di attualità con post mirati al concedersi alla vista dei suoi ammiratori, per lasciarli ad occhi aperti.

Una delle pubblicazioni recenti da parte della 38enne conduttrice radio e tv ed attrice recita quanto segue. Lei spiga il significato che si cela dietro al modo di dire ‘fare man bassa’. “Sembrerebbe che la nascita di questa ‘tecnica di appropriazione’ arrivi dall’ambiente militaresco: il fare ‘man bassa’ era la parola di comando che veniva pronunciata al termine di una guerriglia, con cui i soldati davano il via alle razzie nell’area di vittoria.” Questa è l’unica spiegazione che ho trovato ed è a metà, perché non si capisce il motivo di “Man Bassa”, potrebbe essere che la mano a rastrello è rivolta verso il basso e raccoglie di più?”.

Andrea Delogu, il prototipo di donna ideale

Una curiosità divertente e che fa sempre piacere apprendere. Ma la Delogu l’attenzione la attira con due scatti sensualissimi nei quali lei posa davanti all’obiettivo con indosso il minimo indispensabile. Sopra non indossa nulla e trova riparo solamente con un cappello messo a protezione dei tanti sguardi di desiderio da parte dei suoi ammiratori. Lei è davvero bellissima. Ed anche nel film ‘Divorzio a Las Vegas’ uscito nelle sale lo scorso 8 ottobre ed in cui ha fatto il proprio debutto sul grande schermo, la romagnola appare in qualche scena proprio come mamma l’ha fatta. Oltre al fatto di essere molto bella poi, Andrea unisce anche sagacia, preparazione culturale e professionale ed un ottimo senso dell’umorismo. Tutte doti che qualunque uomo vorrebbe trovare in una donna.

