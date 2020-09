Andrea Delogu, malore a La vita in diretta: il gesto di Marcello Masi. Proprio ieri la conduttrice televisiva si è sentita poco bene durante la messa in onda del programma. Il gesto del collega è stato molto apprezzato sui social.





Già poco prima della diretta televisiva, la Delogu aveva avvisato tutti i propri followers e coloro che la seguono attraverso i social, di non sentirsi in piena forma. E’ stato poi nel corso della puntata del programma di Rai 1 che la conduttrice si è seduta in terra. A quel punto il collega Marcello Masi ha compito un gesto che ha commosso gli spettatori televisivi e tutti gli utenti in rete.

Andrea Delogu, malore della conduttrice a La vita in diretta: il gesto di Marcello Masi apprezzatissimo sul web

“Oggi sono uno straccio”, così poco prima la conduttrice televisiva si era espressa sui social in merito alle proprie condizioni fisiche. Subito dopo, in diretta, durante il programma, la Delogu si è sentita poco bene e si è seduta a terra.

Complice forse l’eccessiva stanchezza dovuta al fatto che la Delogu sostituisce in questi giorni il collega Diaco, ad ogni modo la conduttrice prima si è tolta i tacchi che stava indossando e poi, nel corso di uno degli ultimi collegamenti del programma, si è seduta a terra. A quel punto molto apprezzato da lei stessa e da tutti gli utenti in rete è stato il gesto di Marcello Masi. Il conduttore infatti, per mascherare il momento delicato che stava attraversando la collega, si è seduto anche lui per terra, accanto alla Delogu.