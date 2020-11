Uomo ucciso, a 33 anni colpito con fucile a canne mozze

C’è un uomo ucciso dopo che un altro individuo gli ha esploso contro un colpo di fucile. I carabinieri indagano e hanno fermato un sospetto.

È un agguato in piena regola quello che ha riguardato un uomo ucciso in provincia di Trapani. Luogo preciso di questo attentato di stampo chiaramente mafioso è il Comune di Castelvetrano, dove le forze dell’ordine hanno trovato il corpo senza vita di Vincenzo Adamo Favoroso.

Si tratta di un giovane di 33 anni ammazzato con un singolo colpo di fucile. L’arma era a canne mozze, specificatamente congegnato per centrare bersagli a distanza ravvicinata con grande potenza. Il rinvenimento del cadavere dell’uomo ucciso è avvenuto nel corso della notte di giovedì 26 novembre 2020. E l’intervento dei carabinieri i stanza nella locale caserma di Castelvetrano si è verificata in seguito ad una segnalazione.

Qualcuno aveva sentito in maniera distinta i colpi di arma da fuoco e ha pensato bene di avvisare le forze dell’ordine. Inizialmente i militari hanno individuato delle tracce di sangue. Il corpo di Favoroso è venuto alla luce a breve distanza, in un campo coltivato. Ora le autorità stanno conducendo una indagine allo scopo di trovare l’omicida che ha sparato. Già qualche ora dopo i carabinieri hanno rintracciato un individuo e lo hanno condotto in caserma. Subito sottoposto ad interrogatorio, si attende di capire se la sua versione risulterà convincente. L’inchiesta va avanti e si pensa anche solo ad un litigio avvenuto in forma privata, senza il coinvolgimento di componenti della malavita.

