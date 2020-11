The Voice Senior, Al Bano alla Clerici: “Qui fare cose strane”

Inizia ‘The Voice Senior’ ed Al Bano spiazza la platea di ‘È Sempre Mezzogiorno’ durante una ospitata nello show mattutino della Clerici.

Comincia ‘The Voice Senior‘, l’attesissimo nuovo programma con la conduzione di Antonella Clerici. E per l’occasione lei ospita Al Bano nella consueta puntata del mattino di ‘È Sempre Mezzogiorno’. L’amatissimo cantante di Cellino San Marco sarà nel corpo dei giurati assieme alla giovanissima figlia Jasmine, che da pochi mesi ha intrapreso in via ufficiale la carriera musicale come interprete trap.

Curiosa la modalità con la quale la Clerici ha sottoposto alcune domande ad Al Bano, scegliendo il gioco della pentola. Il 77enne brindisino si è prestato volentieri al tutto, rispondendo con grande sincerità. Un atteggiamento che gli è proprio. Tra Sanremo e Cellino lui non ha dubbi: “Amo entrambi i posti ma preferisco quello dove sono nato io e sono nati i miei sogni”.

The Voice Senior, papà Al Bano giurato con la figlia Jasmine Carrisi

E poi c’è il rapporto con Jasmine, che le ha trasmesso sensazioni mai conosciute prima. Artisticamente i due sono lontanissimi ma lui ha scoperto un nuovo mondo. “Mi ha portato ad un concerto di Justin Bieber in passato, una novità per me”. Già diverse altre volte l’ex marito di Romina Power ha parlato di quelli che erano stati i suoi inizi nel mondo dello spettacolo, da giovanissimo. Ma stavolta sottolinea anche come sia necessario anche avere fortuna e trovarsi al posto giusto nel momento giusto per farsi notare. La scelta di fare da giurato a ‘The Voice Senior’ assieme a sua figlia aveva comportato anche qualche discussione per Al Bano. Se a lui non gli si può contestare nulla, alcuni ammiratori hanno posto polemicamente l’accento sulle capacità critiche della 19enne Jasmine. “Che esperienza può avere?”.

