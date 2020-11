Ylenia Carrisi oggi, il messaggio improvviso di Romina per il compleanno

Da Romina Power ad Ylenia Carrisi oggi arrivano delle parole spuntate come luce in una giornata di pioggia. Il messaggio che accende la speranza.

“La mia dolce ragazza con un sorriso solare”. È quanto Romina Power scrive di Ylenia Carrisi oggi, a qualche giorno di distanza dal compleanno di quest’ultima. La primogenita di Al Bano e della cantante statunitense italiana di adozione da decenni avrebbe compiuto 50 anni il prossimo 29 novembre.

Leggi anche –> Ylenia Carrisi | gli scatti inediti pubblicati da Romina | FOTO

Ed in particolar modo in questo mese Romina è solita ricordarla con tante immagini e scatti appartenenti al passato. A prima di quel maledetto 31 dicembre 1993 in seguito al quale della giovane non si hanno più avuto notizie. Di Ylenia Carrisi oggi si continua però ancora a parlare, ed anche ai giorni nostri, esattamente come questi oltre due decenni e mezzo intercorsi dalla sua sparizione improvvisa, di congetture ed altre allusioni non ne sono mancate.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Ylenia sorridente, felice e spensierata: il messaggio di Romina Power

Ylenia Carrisi oggi, quante false piste da allora

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

La speranza non muore mai e Romina e gli altri suoi figli sperano sempre di potere incontrare di nuovo Ylenia. Il cui corpo del resto non è mai stato ritrovato. La polizia statunitense ricevette delle false indicazioni da parte di mitomani, ma in alcuni casi tutto quanto corrispondeva a delle invenzioni. In un’atra situazione invece il cadavere di una giovane non apparteneva ad Ylenia ma ad un’altra giovane. Anche per l’assenza ufficiale di qualsiasi salma la famiglia della oggi 50enne Ylenia è portata a sperare. Il solo ad avere riposto ogni convinzione di potere rivedere la figlia è Al Bano. Il quale più volte ha detto che rincontrerà la sua Ylenia in paradiso. Mentre nel 2013 ha presentato il certificato ufficiale di decesso al Tribunale di Brindisi.

Leggi anche –> Romina Power, ancora un post per Ylenia Carrisi: “Il giorno in cui è nata”