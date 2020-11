Il Grande Fratello VIP si prende tutto si spalma anche sulla prima serata del sabato sera, dopo la finale di “Tu Sì Que Vales”.

Il Grande Fratello VIP 2020 si prende tutto e conquista il palinsesto! Lo show di Alfonso Signorini, aspetta l’ultima puntata di “Tu Sì Que Vales” per accaparrarsi il posto più ambito del palinsesto televiso: la prima serata del sabato sera.

Anche la finale del GF potrebbe slittare. Ecco tutte le novità.

Il Grande Fratello VIP conquista il palinsesto

Il Grande Fratello VIP di Alfonso Signorini prova a conquistare il sabato sera e a replicare gli ascolti vertiginosi di Tu Sì que Vales. Il talent con la giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari infatti andava in onda in prima serata ogni sabato sera e aveva conquistato il pubblico di telespettatori italiani.

L’ultima puntata di Tu Sì Que Vales andrà in onda questo sabato 28 novembre. Dopo il gran finale, a sostiuire il talent arriverà Il Grande Fratello VIP 5 e tenterà di replicare gli ascolti per ben due settimane consecutive, a partire dal 12 dicembre. Lo share del programma verrà testato e verrà poi valutato se proseguire o meno anche il sabato successivo, il 19 dicembre.

Il test di ascolti sarà importante anche per capire come verrà recepito dal pubblico il ritorno al doppio appuntamento settimanale: in questi giorni, infatti, la puntata del GF in diretta è andata in onda un giorno solo, il lunedì e non due come prima, per lasciare spazio alla fiction di Canale 5 il venerdì.

A differenza di come precedentemente annunciato, la quinta edizione del Grande Fratello VIP si protrarrà fino a febbraio 2021, notizia che aveva mandato nel panico non poco alcuni concorrenti che hanno scoperto di non poter passare le vacanze di Natale lontano dai familiari. La finale è infatti fissata per il giorno 8 febbraio 2021. Alcune indiscrezioni hanno però parlato di un possibile ulteriore prolungamento del soggiorno dei gieffini, fino al 15 febbraio. Si attendono ulteriori sviluppi.