Mossa a sorpresa al Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci abbandona: “Torno da mio figlio, non posso aspettare febbraio”.

La notizia del prolungamento di questa edizione del Grande Fratello Vip fino a febbraio 2021 ha scombussolato sicuramente i piani dei concorrenti della casa. Alfonso Signorini ha spiegato le motivazioni di questa decisione ai concorrenti, i quali sono sembrati tutti piuttosto contrariati. Sin da subito, Elisabetta Gregoraci è sembrata tra le più sconvolte.

Leggi anche –> Panico nella casa del Grande Fratello, l’annuncio di Signorini gela i concorrenti

C’è anche chi come Andrea Zelletta l’ha presa con ironia e ha fatto una richiesta abbastanza imbarazzante: “Ma a condizione che mi diano un bagno ed un monitor, da potere usare due volte a settimana. Non ci dovranno essere telecamere”. Molto discutono i concorrenti di questa decisione della produzione.

Leggi anche –> Grande Fratello, Andrea Zelletta: “Voglio un bagno senza telecamere”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Le parole di Elisabetta Gregoraci che abbandona il Grande Fratello Vip

Poco fa, è arrivata così la decisione di Elisabetta Gregoraci, la quale spiega che non intende restare nella casa ancora così a lungo: “La mia decisione ce l’ho già, basta così. Io quello che dovevo dare l’ho già dato quindi vado”. Dietro la sua scelta, c’è anche e soprattutto un figlio Nathan Falco, che la aspetta a casa e lei inoltre sottolinea come pensava che quell’eventuale prolungamento potesse arrivare al massimo fino a Natale.

Ha spiegato la Gregoraci agli altri inquilini: “Pensavo ad un allungamento ma prima di Natale. Poi non è detto che uno arrivi fino a febbraio. Io sono anche in nomination quindi può essere che non arrivo nemmeno a dicembre. Vi saluterò, per me è impensabile stare qui dentro e non passare il Natale con mio figlio e le persone che amo. Onestamente pensavo a una settimana in più o due, non mesi”. Poi ha chiosato: “Per chi non ha figli, il discorso è diverso”. Vedremo quando lascerà davvero il reality show.