Grande Fratello Vip: Selvaggia Roma accusata di essere una ladra

Ancora colpa di scena e sorprese al Grande Fratello Vip. Questa volta è Selvaggia Roma a finire sotto la lente di ingrandimento.

Selvaggia Roma è entrata da poco nella casa del Grande Fratello, ma il suo nome è già sulla bocca di tutti. Il suo passato è stato reso noto e, in base alle dichiarazioni di Eliana Michelazzo, la Roma sarebbe una ladra.

Leggi anche -> Selvaggia Roma Eliana Michelazzo | ‘Queste le cose che mi ha rubato’

La donna avrebbe affermato a più riprese di essere stata derubata dall’attuale concorrente del GF Vip. Dalle ultime indiscrezioni che sono trapelate, sembra però che la donna non fosse l’unica a conoscenza di ciò. Dentro alla casa, altri sapevano e hanno finalmente parlato.

Leggi anche -> Elisabetta Gregoraci, rissa con Selvaggia Roma: caos al GfVip

Grande Fratello Vip, continuano le accuse contro Selvaggia Roma

La prima ad accusare la Roma è stata Eliana Michelazzo. A detta sua, la gieffina le avrebbe rubato diversi beni di lusso mentre erano coinquiline. La loro convivenza è iniziata per motivi lavorati, ma ben presto si era trasformata in vera e propria amicizia. Sfortunatamente, i rapporti tra le due amiche sono degenerati presto e si sono incrinati al punto di venire alle mani. Prima dell’ingresso della Roma nella casa del GF, la Michelazzo aveva postato una frecciatina riguardo all’ex amica, avvisando tutti di tenere d’occhio i loro averi. La Michelazzo non si è di certo risparmiata nelle accuse ed è arrivata a fare un elenco: “Mi mancano: Borsa Chanel, portafoglio Valentino, portafoglio LV, ciabatte LV, punto luce, orecchini bulgari ah e intimo di cui hai fatto anche il post!”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Nella casa del Grande Fratello ci sono anche altre persone che hanno appoggiato le tesi della Michelazzo. Uno di questi è Tommaso Zorzi che ha detto: “Selvaggia Roma è stata la coinquilina di Eliana Michelazzo che su Instagram l’ha poi sputtanata dicendo che le rubava i vestiti, come ad esempio un paio di pantofole di Vuitton. Una figura di merda in più o una figura di merda in meno a lei non cambia la vita, le fa gioco“. A rincarare la dose ci pensa anche Giacomo Urtis che commenta: “E’ tutto vero“. Ora non ci resta che aspetta e vedere se Selvaggia Roma cercherà in qualche modo di giustificarsi, nel mentre, molti fan chiedono un confronto in diretta tra lei e la Michelazzo.

Leggi anche -> GF Vip, Selvaggia Roma smascherata dal fratello di Pierpaolo