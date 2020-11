Grande Fratello Vip, Alessia Macari: anche lei ha visto un fantasma

Guenda Goria e i fenomeni paranormali al Grande Fratello Vip, parla Alessia Macari: anche lei ha visto un fantasma.

Fenomeni paranormali o semplici suggestioni? In un’edizione del Grande Fratello Vip dove sta accadendo di tutto, nei giorni scorsi era stato addirittura avvistato un fantasma. A vederlo è stata Guenda Goria, che ha detto agli altri: “Vedo una donna mora, vestita di nero, con un velo nero, anziana. La vedo vicino ad Elisabetta”, facendo riferimento alla Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci è apparsa completamente scioccata di fronte alla confessione di Guenda. La donna ha collegato subito la figura descritta dalla ragazza alla madre, morta non molto tempo fa. Ma non è la prima volta che qualcuno dice di vedere i fantasmi nella casa più famosa d’Italia. Era già successo ad Alessia Macari.

Alessia Macari e l’esperienza del fantasma al Grande Fratello Vip

La vincitrice della prima edizione vip del Grande Fratello torna negli studi di Pomeriggio 5 per raccontare quell’esperienza avuta ormai nel 2016. L’ex volto di “Avanti un Altro”, in quell’occasione, aveva spiegato: “Non stavo sognando, era tutto reale. Siamo a Cinecittà. Chissà quante attrici sono passate qui da questi studi, e che ora sono morte? Io non scherzo su queste cose, so quello che ho visto. Era una donna, uno spirito. Mi sono svegliata di notte in cantina e ho visto questa signora. Mi sono spaventata. Su queste cose non si scherza…”.

La ‘Cioci’ era poi intervenuta a Domenica Live dopo la vittoria al reality show, per raccontare la propria esperienza col paranormale. Ma non è l’unica a sostenere di aver avuto un’esperienza simile nel mondo dello spettacolo. Gli esempi sono tanti, da Ivana Spagna, che ha spiegato di aver avuto una premonizione riguardo un incidente del quale è stata vittima, fino a Sandra Milo, che non ha mai nascosto di vedere lo spirito di Federico Fellini e di interagire con lui. E a proposito di Guenda Goria anche lei in passato aveva spiegato di essere stata salvata da un incidente grazie a un angelo, apparso alla madre.