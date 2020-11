Stasera in tv – Rita Levi Montalcini: film, cast e trailer, oggi 26 novembre

Elena Sofia Ricci interpreta Rita Levi-Montalcini nel film che andrà in onda oggi, 26 novembre, in prima serata su Rai 1: le anticipazioni

Una donna straordinaria, Rita Levi Montalcini, la cui storia sarà interpretata da Elena Sofia Ricci sarà raccontata su Rai 1, oggi 26 novembre, a partire dalle ore 21:25.

Film per la tv, con un cast d’eccezione e una straordinaria protagonista, la pellicola riprende la storia (romanzata) della scienziata italiana più ammirata di sempre. Vincitrice del Premio Nobel per la medicina ed esempio per generazioni e generazioni di donne, Rita Levi Montalcini è rimasta un simbolo indelebile di come i limiti siano solo un’illusione e di come tutto sia in realtà possibile avvalendosi di dedizione ricerca.

Rita Levi Montalcini, trama del film di stasera

Rita Levi-Montalcini al culmine della sua carriera come scienziata si guarda in dietro tornando al problema che non è mai riuscita a risolvere: l’impossibilità di trovare un’applicazione clinica alla sua scoperta scientifica, il Fattore di Accrescimento Nervoso (NGF).

Nel film (ma non nella realtà), per salvare la piccola Elena dalla cecità, la geniale scienziata tornerà ad approcciarsi allo studio e alla ricerca, proprio quando pensava di essere giunta alla fine della sua vita professionale. Questa nuova sfida porterà la scienziata a confrontarsi ancora con l’insuccesso e con la voglia di superarlo per arrivare a traguardi considerati impossibili. Al fianco di collaboratori molto più giovani e spavaldi di lei, l’anziana Rita dimostrerà che la modestia e la curiosità sono le due doti principali di coloro che hanno portato nel mondo il cambiamento.

