Oroscopo del giorno, venerdì 27 Novembre: tutti i segni dello Zodiaco

Il fine settimana è quasi alle porte. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di venerdì 27 Novembre 2020.



Dicembre è oramai ad un passo da noi, e la quarta settimana di Novembre, l’ultima, sta per concludersi. Che cosa avranno in serbo per noi oggi gli astri? Nuovi amori o fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di venerdì 27 Novembre 2020.

Leggi anche->Oroscopo della settimana dal 23 al 29 Novembre: tutti i segni dello Zodiaco

Venerdì 27 Novembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Oggi tutte le attenzioni saranno rivolte interamente a voi, è il momento di splendere. Fatevi coraggio e non siate timidi, gli astri sono dalla vostra parte. Un buon consiglio potrebbe essere quello di rimanere concentrati sul lavoro: potreste commettere un errore di distrazione.

Toro. Buone notizie per quel che riguarda la giornata di oggi. Potreste essere un po’ lunatici, ma le stelle sono completamente a vostro favore. I tempi sono buoni per gli azzardi, dunque lanciatevi senza timore, la Dea bendata è dalla vostra!

Gemelli. Giornata fortunata per voi, che ne venite da un periodo non proprio piacevole. È il momento di dedicarsi alle proprie passioni e di abbandonare l’insicurezza. Attenzione ai battibecchi, soprattutto in amore: tenetevi lontano dagli scontri.

Cancro. La giornata è ottima per dedicarsi alla casa ed alla cura della propria persona. Svuotare la mente e riorganizzare i propri pensieri è un’ottima idea. Via libera in amore: nuovi incontri potrebbero sorprendervi più che mai.

Leggi anche->Cielo del mese di novembre 2020: appuntamenti con le stelle cadenti

Leone. Potreste essere un po’ suscettibili durante la giornata di oggi, che tutto sommato sarà però positiva. Farete scintille lavorativamente parlando, la vostra ambizione vi porterà lontano. Attenzione però agli sbalzi di umore: le persone intorno a voi potrebbero risentirne.

Vergine. La giornata sarà interamente volta alla riflessione. Una questione importante vi attanaglia da tempo e potrebbe avervi gettato addosso dell’ansia. Il consiglio migliore è quello di prendere un po’ le distanze dagli altri e di focalizzarsi su sé stessi.

Bilancia. Il passato oggi tornerà a bussare alla vostra porta, e voi farete bene ad aprire. Cercate di non farvi però turbare dall’apertura dell’armadio degli scheletri. Le questioni accantonate vanno affrontate, e voi avete la forza necessaria per farlo, coraggio!

Scorpione. Oggi vi sentirete pieni di energie, ma la malinconia potrebbe colorare di grigio il vostro cielo. Rimanere focalizzati sui propri obiettivi è il consiglio migliore, e vi terrà lontano dai pensieri negativi e per voi deleteri.

Leggi anche->Chi è Paolo Fox: età, carriera e vita privata dell’astrologo

Sagittario. Fidarsi del proprio intuito è tutto quello che oggi avrete bisogno di fare. Lanciatevi senza timore nelle questioni che più vi spaventano: ne uscirete vincitori. I tempi sono buoni per le scommesse e gli azzardi, dunque forza e coraggio, puntate tutto su di voi!

Capricorno. Dedicarsi agli amici più cari e trascorrere con loro un po’ di tempo è il consiglio migliore per quel che riguarda la giornata di oggi. Attenzione però alla sbadataggine: potreste involontariamente incorrere in qualche disguido.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Aquario. La giornata di oggi si prospetta decisamente irrequieta. Un buon consiglio potrebbe essere quello di dedicarsi allo sport ed alla meditazione, e di farlo soprattutto in solitudine. Non c’è niente di male nel voler staccare un po’ la spina.

Pesci. Oggi potreste sentirvi un po’ confusi. L’indecisione non è però sempre un brutto segno, tutt’altro. Ragionare bene sui vostri sentimenti e sui prossimi programmi è decisamente il consiglio migliore. Non dimenticate però di prendervi cura di voi stessi e del vostro corpo.