Chi è Paolo Fox: età, carriera e vita privata dell’astrologo

Conosciamo meglio la storia di Paolo Fox: ecco tutte le curiosità sulla storia e sulla vita privata dell’astrologo e personaggio televisivo italiano

Paolo Fox nasce a Roma il 5 febbraio 1961. Fin da subito della sua carriera inizia ad occuparsi dell’astrologia con il suo oroscopo nelle trasmissioni televisive della Rai e anche in radio, su LatteMiele e Radio Deejay. Le sue prime apparizioni televisive arrivano su Rai 1 Per tutta la vita, In bocca al lupo! e Domenica In. Dal 2002 propone il suo oroscopo a I fatti vostri e nella trasmissione della domenica mattina di Rai 2, Mezzogiorno in famiglia con la sua classifica speciale. Dal 2006 al 2009 interpreta se stesso dando la voce all’oroscopo in radio nella serie tv L’ispettore Coliandro. Ogni anno cura per la Rai la serata dedicata alle previsioni astrologiche per il nuovo anno, trasmessa a fine dicembre. È attivo anche sulla carta stampata, curando l’oroscopo per diversi settimanali, tra i quali Dipiù. Nel 2014 è presente nel film di Natale Ma tu di che segno 6? interpretando se stesso. Tra i numerosi programmi cui ha preso parte, si ricordano, inoltre, “Festa di Classe”, “TuttoBenessere”, “Domenica In”, “Batticuore”, “Furore”, “UnoMattina“, “La prova del cuoco”, “L’Italia sul 2”, “I fatti vostri” e “Aspettando cominciamo bene”. Oltre al lavoro di astrologo, è anche un giornalista professionista.

Chi è Paolo Fox: vita privata

Nel tempo libero ama molto sciare e sfidarsi nelle discese. Ha una grande passione per i viaggi. Non si sa se sia o meno sposato o fidanzato.