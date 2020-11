Maradona, la ex fidanzata Rocio Oliva: “Mi hanno impedito di vederlo”

La giovane Rocio Oliva, per 6 anni compagna di Maradona, accusa la ex moglie del compianto campione: “Non mi ha consentito di salutarlo”.

Rocio Oliva, ex fidanzata di Diego Armando Maradona, racconta in lacrime di come Claudia Villafane le abbia impedito di partecipare ad una veglia in famiglia in memoria dell’ex calciatore morto il 25 novembre 2020. La Villafane è la ex moglie del campione argentino, con i due che si sposarono nel 1984 per separarsi ufficialmente solo molto tempo dopo la loro rottura, soltanto nel 2004.

Claudia ha dato a Diego le figlie Dalma e Giannina rispettivamente ne 1987 e nel 1989. Per Rocio “tutto questo è una vergogna”, come lei stessa ha affermato all’esterno della Casa Rosada, la residenza governativa del presidente della Repubblica di Argentina, che ha proclamato tre giorni di lutto nazionale. La scomparsa di Maradona è vista infatti come una tragedia di portata nazionale. Del resto stiamo parlando di uno dei personaggi più celebri del XX secolo oltre che del miglior calciatore di ogni tempo, a detta di molti. La Oliva ha trascorso 6 anni accanto a Maradona, ma ora le è stato detto che deve fare la fila come tutti gli altri se vuole omaggiare Diego, la cui bara riposa alla Casa Rosada.

Maradona, la sua ex fidanzata: “Ci siamo amati davvero, Claudia fa una guerra inutile”

Una scelta presa da Claudia Villafane, “e non so perché mi faccia questa guerra. Tutto quello che volevo era salutare Diego e ho diritto a dirgli addio in modo speciale, essendo io la sua ultima partner. Ma Dio vede tutto e renderà giustizia”, ha affermato la donna. La quale ha definito il leggendario calciatore “l’uomo più importante della mia vita”. A detta di Rocio c’era vero amore tra loro, con lei che lo descrive come caritatevole ed umile. Per quanto riguarda la sepoltura, le spoglie di Maradona dovrebbero riposare al cimitero di Bella Vista, una zona di periferia situata a nord-ovest della capitale Buenos Aires. Proprio lì riposano anche i genitori Diego e Dalma. Una gran folla si è formata per dare l’ultimo saluto al loro idolo.

