Gilles Rocca molla tutto: “Niente matrimonio e figli”

Dopo il trionfo a Ballando con le Stelle Gilles Rocca si è raccontato sulle pagine del settimanale Chi: il suo rapporto con Miriam Galanti

Gilles Rocca non ha intenzione di correre. L’attore, che è uscito vincitore nell’ultima edizione di Ballando con le stelle, si è confessato ai microfoni del settimanale Chi parlando soprattutto della sua vita privata. Da ben dodici anni è legato sentimentalmente con la collega Miriam Galanti: “Il legame con Miriam si crea ogni giorno, senza fare programmi per il futuro, e non pensiamo nemmeno al matrimonio. Non ce n’è bisogno”. A breve vorrebbe diventare anche padre, ma non c’è fretta: “Io e Miriam adesso abbiamo molti impegni e vogliamo che si torni alla normalità”.

Il trionfatore di Ballando con le stelle 2020 ha raccontato che ora il suo obiettivo è quello di completare il film Metamorfosi, il suo cortometraggio, che parla in particolar modo del femminicidio.

Gilles Rocca, il suo sogno per il futuro

Lo stesso attore italiano è tornato a parlare della sua avventura a Ballando con le stelle superando così il favorito di turno Paolo Conticini: “Nonostante i pronostici non mi sentivo svantaggiato”. A poco a poco è diventato sempre più amato ed ora il suo sogno è quello di fare il regista. Inoltre, la sua popolarità è esplosa improvvisamente durante la scorsa edizione di Sanremo quando è apparso sul palco durante l’uscita di scena di Bugo.