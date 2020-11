Gilles Rocca, la mamma non si sente bene: “Mi gira la testa”

Ancora colpi di scena durante la semifinale di Ballando con le stelle con protagonista Gilles Rocca, che si è esibito insieme alla mamma

Novità importanti anche per quanto riguarda la semifinale di Ballando con le stelle. Tutti i concorrenti hanno avuto sorprese dei loro familiari e così Gilles Rocca ha ballato con la madre a sorpresa. Fin dall’inizio la donna è subito apparsa emozionata e ha abbracciato il figlio durante il loro ballo. Al termine dell’esibizione la madre di Rocca ha svelato durante il programma di Milly Carlucci: “Mi gira la testa”. Così lo stesso concorrente l’ha presa e in maniera ironica ha affermato: “Non potevo farla girare, soffre di vertigini, labirintite ha pensato qui facciamo la fine della Mussolini“. C’è stato il plauso della giuria, ma Selvaggia Lucarelli ha ammesso: “È sconvolta non molto lucida”.

Gilles Rocca, la versione della madre

Durante il filmato andato in onda prima dell’esibizione a Ballando con le stelle la madre di Gilles Rocca ha svelato come il figlio sia malinconico. Poi ha aggiunto: “Non sono una mamma chioccia, sono cresciuta in collegio e non sano capace di dare amore”. Nei giorni scorsi lo stesso concorrente ha voluto dedicare un post su Instagram alla sua avventura davvero emozionante: “Siamo in semifinale e molto volte mi capita di fermarmi a pensare quanto mi mancherà tutto questo…Sono grato a Milly Carlucci, a Ballando con le stelle, a Rai1 per avermi dato la possibilità di partecipare a questa meravigliosa avventura… ringrazio il mio autore @svevotognalini e il mio angelo custode @miavsmia… ma in primis sono grato a @lucrezialando_official che con il suo talento e la sua passione mi ha saputo trasmettere un amore smisurato per la danza. Sabato ballerò con una carica in più, forte di questo gruppo di amici che sono stati e saranno fondamentali per il mio percorso… vi voglio bene ❤️”. E proprio questo è successo.