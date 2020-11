Nuove rivelazioni da parte di Gilles Rocca, che si è confessato al settimanale Nuovo sulle nozze con Miriam Galanti

Una storia d’amore che dura ormai da undici anni quella che stanno vivendo giorno dopo giorno Gilles Rocca e Miriam Galanti. La coppia si è conosciuta durante un corso di recitazione e così i due stanno insieme da tantissimo tempo ormai. Ancora una volta ha spiegato la fedeltà dopo alcune indiscrezioni su un suo presunto flirt con la sua insegnante di ballo, Lucrezia Lando. E così ha rivelato al settimanale Nuovo: “Miriam è una donna molto intelligente e conosce bene il talent a cui sto partecipando. Mi rendo conto che a volte delle circostanze di vicinanza con la mia insegnante, sia fisica sia mentale, potrebbero dar fastidio”. Poi ha aggiunto: “Per fortuna c’è un grande rispetto tra i noi: la gelosia non è un sentimento che ci appartiene”.

Gilles Rocca, tutta la verità sulle nozze

Durante la sua chiacchierata lo stesso Gilles ha svelato anche la prima volta che l’ha incontrata: “Un vero e proprio colpo di fulmine. Ricordo di aver pensato che una ragazza così non me la sarei fatta di sicuro scappare. Mi ha rapito il cuore con la sua bellezza, ma anche grazia e intelligenza, impegno e profondità”. Poi sul possibile giorno del matrimonio ha voluto chiarire un aspetto da non sottovalutare: “Ci scegliamo ogni giorno da undici anni. Più di così…”. Infine, lo stesso attore e concorrente di Ballando con le Stelle sta continuando a pensare ai suoi progetti lavorativi dopo che è divenuto famoso con l’uscita di scena di Bugo sul palco di Sanremo 2020. L’ex calciatore si trovava proprio lì in quell’occasione perché stava aiutando il padre che possiede una ditta di strumenti musicali.