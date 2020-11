GF Vip, lite furiosa tra Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. Questo pomeriggio le due amiche hanno avuto un litigio che ha fatto scoppiare in lacrime la Orlando. Cosa è successo tra le due coinquiline della casa più spiata della televisione?





Dopo oltre due mesi di convivenza forzata, anche le due grandi amiche all’interno del reality show hanno avuto un’accesa lite, che ha portato grande malumore all’interno della casa. Lasciando fortemente amareggiati anche gli altri concorrenti del programma.

Leggi anche –> GF Vip, Stefano Bettarini contro Alfonso Signorini: “Magari documentarsi”

Potrebbe interessarti anche –> Dayane Mello, al Grande Fratellop Vip strega uomini e donne col suo abito – FOTO

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci disperata dopo il gesto del figlio Nathan

GF Vip, lite furiosa tra Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando, in lacrime dopo il litigio

Anche tra due grandi amiche all’interno del programma, come Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando, questo pomeriggio è scoppiata la tensione. Le due hanno avuto infatti un’accesa discussione che ha portato la Orlando a scoppiare in lacrime per aver litigato con il suo punto di riferimento all’interno della casa.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Tutto ha avuto inizio mentre le due amiche si trovano fuori, in giardino. E’ stato lì che la Ruta si è rivolta alla Orlando, dicendole: “È la terza volta che mi rubi il mio interlocutore, prima con Tommaso e poi con Elisabetta. No, ma scherzo dai”. Stefania, dal canto suo, non l’ha presa per nulla bene e ha ribattuto, affermando: “Pure Pulcinella tra uno scherzo e l’altro diceva la verità”. E non è finita lì, poiché la battuta della Ruta ha a tal punto ferito la Orlando che quest’ultima è ben presto scoppiata in lacrime dopo il litigio.

Poco dopo, la pace tra le due è tornata in camera da letto. La Orlando ha chiarito i motivi del proprio dispiacere, affermando: “Proprio tu che eri il mio punto di riferimento”. Probabilmente capendo quanto provato dall’amica, la Ruta si è scusata con la Orlando per averla involontariamente ferito. Vedremo durante le prossime giornate se la cosa non avrà altre ripercussioni sugli equilibri della casa.