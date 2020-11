GF Vip, Gregoraci contro Salemi. Il commento della Zardo. Sulla rivalità nata tra le due concorrenti all’interno della casa, interviene la conduttrice televisiva, dando la sua versione dei fatti sui giorni trascorsi insieme in Sardegna.





L’incontro avvenuto questa estate in Sardegna tra le showgirl non ha fatto scaturire un amore tra le due. Dopo quanto avvenuto in diretta, nel corso della prima serata di Canale 5, è intervenuta nella discussione Raffaella Zardo, dando la sua versione dei fatti su quei giorni trascorsi insieme in Sardegna.

GF Vip, Elisabetta Gregoraci contro Giulia Salemi. Interviene Raffaella Zardo

Tra la Gregoraci e la Salemi già si percepiscono le prime tensioni. Non è certamente sfuggito agli spettatori della prima serata di Canale 5 che le due showgirl si sono scontrate di fronte ad Alfonso Signorini per un loro incontro risalente a qualche mese fa. Le due si sarebbero trovate infatti insieme in Sardegna e tra loro da subito non sarebbe nata una grande simpatia. La Gregoraci ha accusato la Salemi di essere “scroccona”, mentre Giulia avrebbe sottolineato l’atteggiamento snob di Elisabetta.

Sulla questione è oggi intervenuta la conduttrice televisiva Raffaella Zardo, la quale sarebbe stata presente all’incontro tra le due avvenuto in Sardegna. E’ stata la Salemi a tirare in ballo il nome della Zardo e quest’ultima, sentendosi tirata in causa, ha deciso di dare la sua versione dei fatti. La quale si è mostrata del tutto vicina a quella offerta da Giulia. La Salemi, secondo quanto affermato dalla Zardo, sarebbe stata dunque invitata da Flavio Briatore a trascorrere alcuni giorni in Sardegna e avrebbe raccontato la verità su quanto accaduto.

Vedremo se si tornerà a parlare dell’argomento nella prossima puntata in prima serata del Grande Fratello Vip, prevista per il prossimo lunedì sera. Magari proprio facendo giungere alle orecchie della Gregoraci e della Salemi quanto affermato da Raffaella Zardo.