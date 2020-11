Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: litigio nella notte

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno avuto l’ennesimo scontro notturno. I toni tra i due si sono scaldati molto.

Elisabetta Gregoraci ultimamente sta discutendo spesso con Pierpaolo Pretelli. Da quando nella Casa più spiata d’Italia è entrata Giulia Salemi, i rapporti tra i due si sono freddati e le litigate sembrano essere più frequenti.

Nella giornata di ieri Enock Barwuah ha stuzzicato Pierpaolo Pretelli, sostenendo che da quando nella Casa del “Grande Fratello Vip” sia entrata Giulia Salemi, il giovane sia rinato. Elisabetta Gregoraci si è mostrata molto infastidita dall’insinuazione del coinquilino e, quando sono rimasti soli, è scattata la discussione. “Con Giulia non c’è niente ma anche se fosse, io e te siamo solo amici, o sbaglio?“, chiede l’ex Velino alla showgirl, piuttosto infastidito. “Ma se io sono single e sono tuo amico, qual è il problema se guardo un c**o o no?“, continua Pretelli e la Gregoraci, in difficoltà, si limita a rispondere che non le interessa nulla di quello che fa lui.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, furioso litigio notturno

Questo non è stato l’unico litigio della giornata di ieri tra Elisabetta e Pierpaolo. Poco prima di dormire, la showgirl si era complimentata con Adua Del Vesco per la maturità del suo ragazzo, che ha trent’anni. Pierpaolo Pretelli, disteso dietro di loro, non può evitare di commentare la frecciatina: “Che vorresti dire con questo ‘A 30 anni alcuni sono ancora ragazzini’?“. La risposta della showgirl non si fa attendere: “Hai la coda di paglia, non ce l’ho con te“.

I toni tra i due si alzano molto presto e continuano ad andare avanti e indietro sul fatto che la showgirl non si riferisse a lui e che, invece, stesse solo facendo un complimento al fidanzato della Del Vesco. Poco dopo, Pretelli si alza adirato ed Elisabetta lo segue in veranda: “Mi hai veramente rotto perché io non stavo parlando di te, questa aggressione non era davvero necessaria!“, tuona la conduttrice. L’ex Velino è pronto a replicare: “Hai detto 30 anni non a caso, prima non mi hai risposto quando ti ho chiesto come stavi e hai tirato fuori anche i discorsi che abbiamo fatto oggi“, riferendosi ai commenti su Giulia Salemi fatti da Enock Barwuah. I due “amici speciali” sembrano aver decisamente perso il legame di un tempo.