Elisabetta Gregoraci: conferma il flirt con l’ex di Lindsay Lohan

Elisabetta Gregoraci ha sconvolto i telespettatori confermando di aver avuto un flirt con l’ex di Lindsay Lohan, Matteo.

Elisabetta Gregoraci ha confermato un gossip che risale ad un anno fa. Chiusa nella Casa del “Grande Fratello Vip“, la showgirl si è lasciata andare ad un racconto di una pazzia d’amore che un suo ex avrebbe fatto per lei.

Elisabetta Gregoraci, mentre era in salotto con gli altri concorrenti, ha rispolverato un vecchio gossip. Tommaso Zorzi stava raccontando degli episodi della sua vita in cui si è lasciato andare alle cosiddette “scene madri”: l’influencer ha raccontato di una volta in cui ha sequestrato il passaporto ad un suo ex per non farlo partire. A quel punto è intervenuta la conduttrice calabrese, raccontando di aver vissuto anche lei un episodio simile. “Lo hanno fatto anche a me per non farmi partire. Poi hanno organizzato un viaggio, in un’ora, dall’altra parte del mondo. E siamo partiti. Pochi giorni e siamo tornati“, ha rivelato la showgirl.

Elisabetta Gregoraci conferma un flirt

Stefania Orlando ha chiesto ad Elisabetta Gregoraci di chi stesse parlando, ma la showgirl non ha voluto rispondere. Quando Tommaso Zorzi ha parlato della sua amicizia con Lindsay Lohan, però, la showgirl si è tradita ed ha ammesso di aver incontrato più volte l’attrice, anche a Monaco.

Sembra che, dai racconti di Tommaso Zorzi, Lindsay Lohan frequenti spesso la città dove vive Elisabetta Gregoraci. A quel punto la showgirl ha detto all’influencer che, probabilmente, hanno delle amicizie in comune. Zorzi le ha chiesto a chi si riferisse e la conduttrice gliel’ha rivelato sottovoce e coprendosi la bocca con la mano. Ciò di cui non si è accorta, però, è di avere una telecamera puntata addosso che ha mostrato chiaramente il suo labiale. “Matteo“, ha detto la conduttrice e poi ha aggiunto “è stato con lei“, riferendosi all’attrice americana. Tommaso ha poi ammesso di conoscere l’ex della Lohan e la Gregoraci si è portata la mano al petto, bisbigliando “è stato con me“. Poi, a voce alta, ha confermato che era lui l’uomo misterioso del racconto del passaporto.