Alessia Marcuzzi, come una regina a letto: Sei strepitosa” – FOTO

Il profilo Instagram di Alessia Marcuzzi mostra diversi scatti di lei con indosso un vestito da favola mentre è a letto. Ed è sensazionale.

Da tantissimo tempo Alessia Marcuzzi è amatissima da milioni di persone. Erano gli anni ’90 quando quella ragazzina bionda e dal seno prorompente aveva fatto capolino in televisione, fino ad avere dei programmi tutti suoi. I vari ‘Colpo di Fulmine, ‘Fuego’, diverse edizioni del Festivalbar e de ‘Le Iene’ e molto altro contribuirono a sdoganare l’immagine della conduttrice televisiva romana sulle reti Mediaset, dopo gli esordi su Telemontecarlo e qualche passaggio in Rai. Oggi Alessia è una vera e propria star in Italia, il suo ruolo di importanza sul piccolo schermo di casa nostra è conclamato ed anche su Instagram lei detiene un potere mediatico non comune a tutti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

Ad oggi possiamo ritenere la Marcuzzi alla stregua di una vera e propria influencer. Non a caso lei presta il proprio volto per una serie di prodotti di cosmetica e di abbigliamento per donna, delle quali è ideatrice e titolare. I social network le danno l’opportunità di unire l’utile al dilettevole e di fare da testimonial per i suoi stessi, apprezzatissimi articoli. Ovvio però che il primo impatto sia quello di deliziare i suoi tantissimi followers. Ed ogni volta la missione è riuscita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

Ora la vediamo mentre sta sul letto, alzata, con indosso un abito elegantissimo color verde speranza. Lei è magnifica, e quel che più colpisce è che anche a 48 anni (tra l’altro appena compiuti, n.d.r.) la Marcuzzi continui a mostrare lo stesso magnifico aspetto fisico di 20 anni fa. Davvero una cosa magnifica.

