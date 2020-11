Selvaggia Roma, che attacco da Raselli: “Si venderebbe per il gossip”

L’ex tronista Giulio Raselli si scaglia contro Selvaggia Roma usando parole di fuoco contro di lei. E nel mirino finisce anche Andrea Zelletta.

Da quando Selvaggia Roma è entrata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020, sono tante le polemiche che l’hanno vista coinvolta. Tante discussioni con altri concorrenti del reality sono partiti su impulso della 30enne influencer romana. Ed oltre alle litigate ed alle alzate di voce con gli inquilini del GF Vip 2020, arrivano anche gli attacchi dall’esterno nei confronti di lei.

A criticarla adesso ci pensa Giulio Raselli, noto tronista di ‘Uomini e Donne’ in passato, che in una intervista a ‘CasaChi’, traccia un atteggiamento per nulla positivo della ragazza. Raselli racconta di un vero e proprio complotto ordito da Selvaggia Roma al solo scopo di farsi paparazzare insieme a lui ed ottenere notorietà e soldi dalle riviste di cronaca rosa. “Lei vive di gossip, stava per farmi saltare il trono. Mi mandò dei messaggi al solo scopo di farsi fotografare mentre mi baciava”. I commenti fortemente negativi di Giulio Raselli verso Selvaggia non si fermano qui. “Lei è una che, pur di avere due minuti di celebrità, sarebbe disposta pure a vendersi. Dico questo in base a delle prove concrete delle quali dispongo”.

Selvaggia Roma, ma non solo: Raselli attacca anche Andrea Zelletta

Lui poi la definisce anche molto abile nel mentire, salvo poi andare a nascondersi quando si accorge di non potere più gestire certe situazioni. Ma Raselli ne ha pure per Andrea Zelletta, che definisce senza giri di parole “una persona molto falsa e non capace di avere una sua logica”. Al 26enne pugliese Raselli imputa una smania eccessiva di pensare solo alla sua immagine pubblica. A qualsiasi costo “e nascondendosi dietro agli altri”.

