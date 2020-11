Morte improvvisa di un bambino di 11 anni: pensavano tutti fosse influenza

La morte improvvisa di un bambino di 11 anni ha lasciato tutti senza parole. Nessuno si sarebbe mai potuto immaginare un evento del genere.

Ieuan Pugh aveva solo 11 anni. Era tornato a casa un po’ sofferente e sotto tono, ma nessuno si sarebbe mai aspettato il peggio. Si sentiva stanco, febbricitante e aveva mal di stomaco, aveva dichiarato la madre.

Leggi anche -> Salorno, dramma domestico: bambino morto sotto l’armadio

Samantha Watkins (madre) ha parlato dell’accaduto a Wales Online. Nonostante la vicenda sia successa a novembre dell’anno scorso, la ferita è ancora aperta e il dolore è sempre forte. “Ho cercato di agire il più velocemente possibile ma non è stato comunque abbastanza per salvare nostro figli”, ha dichiarato la Watkins. Scopriamo la vicenda più nel dettaglio.

Leggi anche -> Bambino morto | trova pistola e parte un colpo | aveva 3 anni

Morte improvvisa: le condizioni dell’11enne sono degenerate in meno di un’ora

Ieuan era un giovane cadetto della marina. Come ogni venerdì era andato alla Cardiff West Community High School e aveva passato il weekend con il padre. “Era tornato alle 18 come ogni domenica e suo padre mi disse che si era sentito poco bene nel weekend. Aveva avuto un po’ di febbre e si sentiva letargico”, ha ricordato la donna. La Watkins ha poi aggiunto di aver consigliato al figlio di andare di sopra a stendersi visto che al piano di sotto era disturbato dai fratellini di tre anni.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

“Pensavo fosse una tipica influenza stagionale, così gli ho dato del Calpol. Dopo un’ora sono andata di sopra a controllarlo e lui era in bagno con la diarrea. Questo mi aveva confermato che fosse solo un mal di pancia“. Sfortunatamente le condizioni di salute dell’11enne degenerarono molto in fretta. Prima di andare a dormire, la donna andò a controllare ancora una volta il piccolo, ma la situazione era devastante. “Notai una benda per terra e realizzai che Ieuan era stato male. Accesi la luce così da poter pulire, ma quando lo guardai vidi che era interamente coperto da un rush di colore viole“.

Leggi anche -> Bambino morto | aveva 7 anni | si spegne in ospedale dopo un incidente

La madre chiamò immediatamente l’ambulanza ma le risposero che ci sarebbe stata un’ora di attesa. Le condizioni di Ieuan si aggravavano sempre di più e smise anche di respirare. “Quando entrammo nell’ambulanza, gli diedero degli antibiotici e le sue condizioni sembrarono migliorare. A quel punto ho avuto la speranza che sarebbe stato bene”. In ospedale, venne informata che il figlio era affetto da meningite e setticemia; dopo il terzo arresto cardiaco il suo cuore smise di battere. Ad oggi è impegnata in una raccolta fondi per la 2 Wish Upon a Star, la UK Sepsis Trust e la Royal British Legion.