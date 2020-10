Bambino morto | aveva 7 anni | si spegne in ospedale dopo un incidente

By

Un bambino morto in seguito ad una agonia durata per 5 giorni. Era rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale presso Roma.

C’è un bambino morto come ultima, tragica conseguenza di un incidente stradale avvenuto a Roma mercoledì 7 ottobre 2020. Il disastro era avvenuto su di un tratto della via Laurentina, con una ambulanza subito accorsa che aveva provveduto a recuperare il piccolo. Ed immediatamente dopo c’era stato un ingresso urgente in codice rosso al Policlinico Gemelli nella Capitale.

Dopo cinque giorni nei quali i medici hanno cercato di fare anche l’impossibile, alla fine è giunta la tremenda notizia, con il bambino morto. Il decesso ha avuto luogo nella mattinata di lunedì 12 ottobre. L’incidente aveva coinvolto due auto. Assieme al personale medico erano intervenuti anche i Vigili del Fuoco, i quali avevano estratto le persone ferite dalle lamiere. Si tratta di due adulti, che attualmente versano ancora in degenza in ospedale. Invece la Polizia Locale di Roma Capitale ha dovuto ricostruire la dinamica dell’accaduto, dopo avere svolto i rilievi del caso.

Bambino morto, l’incidente stradale capitato in una zona molto a rischio

Sembra che a provocare tutto quanto debba essere stata l’alta velocità di almeno uno dei veicoli coinvolti. Infatti il tratto in questione è in rettilineo e già altre volte sono sorte vicende controverse con schianti anche mortali direttamente legati a questo fattore. La situazione poi peggiora ancora di più quando cala la visibilità a causa dell’incombere dell’oscurità. E quando le condizioni metereologiche sono avverse. Proprio l’esatto quadro che ha contraddistinto lo scenario quando è accaduto l’incidente.

