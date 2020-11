Meghan Markle aborto: “Ho avuto un crampo e sono svenuta”

Notizia Meghan Markle aborto che sconvolge tutti. È stata proprio la moglie di Harry d’Inghilterra a svelare la bruttissima notizia.

Arriva la brutta notizia Meghan Markle aborto, e per bocca della diretta interessata. La statunitense, all’interno di un suo articolo scritto per il noto quotidiano ‘New York Times’, svela di avere accusato un crampo fortissimo al ventre e di avere poi perso i sensi, cadendo sul pavimento di casa.

La vicenda risale allo scorso mese di luglio e ha comportato la perdita del secondogenito lui e di Harry. Il duca e la duchessa del Sussex (titolo conservato nonostante la rinuncia alla vita di corte a Buckingham Palace) hanno avuto il piccolo Archie nel maggio del 2019. Il pezzo scritto per il Times riguardava le esperienze legate alle perdite umane ed ai traumi legati ad esse. Per una madre perdere un figlio anche quando ancora in grembo può essere fortemente impattante in negativo. I dettagli sulla vicenda Meghan Markle aborto vedono le parole dirette da parte di lei. “Avevo capito che stavo perdendo il mio secondo bimbo proprio mentre stringevo Archie tra le mie braccia”.

Meghan Markle aborto, il racconto drammatico di quanto avvenne

L’incidente fatale alla 39enne californiana era avvenuto mentre lei stava cambiando il pannolino al suo primogenito. “Sono finita preda di un forte dolore al ventre. E sono caduta con abbracciato a me Archie, mentre gli cantavo una ninna nanna per calmare entrambi”. Poi aveva fatto seguito un immediato ricovero in ospedale, del quale non era trapelata alcuna notizia. Il momento in cui Harry l’aveva raggiunta era stato toccante e molto commovente, con un pianto inconsolabile da parte di entrambi, mentre lei era stesa a letto. Nel corso degli ultimi mesi c’erano state alcune voci che riferivano proprio di Meghan Markle e di un aborto. Circostanza poi confermata adesso dalla diretta interessata.

