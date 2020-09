Harry e Meghan Markle, la nuova vita: accordo con Netflix

Tutto pronto per la nuova vita di Harry e Meghan Markle: la coppia starebbe per investire nel mondo dello spettacolo con un accordo pluriennale con Netflix

Una novità davvero importante per la nuova vita di Harry e Meghan Markle. Come svelato dal New York Times la coppia avrebbe firmato un contratto con Netflix per la produzione di documentari, show, film e programmi per bambini. La donna è stata attrice in passato diventando celebre nel ruolo di Rachel Zane serie tv Suits. Dopo il suo matrimonio con Harry le dinamiche sono cambiate, ma ora la donna è pronta a sbarcare nel mondo del cinema e delle serie tv ma non come attrice. Con un accordo per più anni Harry e Meghan sono pronti ad una nuova sfida davvero importante.

Harry e Meghan Markle, i progetti

Il loro obiettivo è quello di investire nel mondo dello spettacolo dopo aver lasciato i doveri reali. Tanti progetti nel cantieri con documentari su donne valorose, programmi per bambini e serie sulla natura. Gli argomenti principali, che la coppia ha davvero a cuore, sarebbero il ruolo della donna, l’infanzia e la natura. Una nuova sfida della loro entusiasmante vita che è stata cambiata radicalmente.