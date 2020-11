Maradona, Cristiano Ronaldo: “Un giorno triste per il mondo” – FOTO

Tra le parole di addio a Diego Armando Maradona morto nelle scorse ore e che giungono da tutto il mondo ci sono anche quelle di Cristiano Ronaldo.

Diego Armando Maradona è morto. Il calcio perde il suo dio e tantissimi tifosi ed appassionati di questo sport e non sono profondamente addolorati da questa notizia. Da tutto il globo stanno arrivando manifestazioni di affetto e ricordi molto commossi nei confronti di quello che era ritenuto il miglior calciatore di tutti i tempi.

Anche Cristiano Ronaldo si unisce al coro e sui suoi profili personali social ha rilasciato il seguente messaggio. Su Instagram in particolare il nazionale portoghese e calciatore della Juventus scrive quanto segue. “Oggi dico addio a un amico e il mondo saluta un eterno genio. Uno dei migliori di sempre. Un mago senza pari. Se ne va troppo presto, ma lascia un’eredità senza limiti e un vuoto che non verrà mai colmato. Riposa in pace, asso. Non sarai mai dimenticato”.

Maradona, Cristiano Ronaldo è addoloratissimo: il suo ricordo

La notizia della scomparsa della leggenda del calcio ha scosso il mondo intero. Argentina e Napoli in testa. Ed in tantissimi sui social network si dicono ancora increduli per quanto successo. Gli attestati molto commossi di addio e di affetto continuano ad arrivare da ogni angolo del mondo. Del resto Maradona era conosciutissimo, certamente al livello dei più grandi personaggi del XX secolo. La sua memoria rimarrà per sempre scolpita nella storia del calcio e dello sport. Il tutto nonostante fosse un personaggio alquanto controverso, con tutti i guai di natura personali vissuti in vita. Ma con il pallone e sempre, è riuscito ogni volta a farsi amare per la sua sincerità.

