Liverpool-Atalanta Champions League: streaming, formazioni, precedenti

Tutto pronto per Liverpool-Atalanta, attesissima partita di Champions League che per la Dea vale tutto, in una grande serata ad Anfield.

Comunicate le formazioni ufficiali di Liverpool-Atalanta, partita valevole per la 4/a giornata della fase a gironi di Champions League. Tra la compagine orobica non ci sono Zapata e Muriel. I due colombiani risultano da sempre decisivi con i loro gol pesanti, in particolare quelli del secondo, che in più di una occasione si è rivelato decisivo dalla panchina. Nelle fila dei padroni di casa si registra il fondamentale recupero di Mohamed Salah, reduce da riversi giorni di stop. L’attaccante egiziano aveva mostrato una positività a seguito di un tampone. Adesso però Jurgen Klopp lo ha totalmente recuperato.

Liverpool-Atalanta, così in campo ad Anfield

Si scende in campo nella magnifica cornice di Anfield Road alle ore 21:05. I bergamaschi all’andata avevano subito una pesante lezione di calcio con un rotondo 5-0 in favore della fortissima squadra inglese. I Reds, che sono campioni d’Inghilterra in carica, puntano anche stavolta a non fare sconti. La banda di Gasperini però affronterà l’incontro con la sua solita caparbietà.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Milner, N. Williams, R. Williams, Matip, Tsimikas; Jones, Wijnaldum, Milner; Salah, Origi, Mané. All. Klopp.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Gosens, Freuler, De Roon, Pessina, Hateboer; Gomez; Ilicic. All. Gasperini

