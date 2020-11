Gianluca Di Marzio: chi è, foto, carriera e vita privata del giornalista

Gianluca Di Marzio è un noto giornalista che si occupa principalmente di sport, in particolare di calcio. Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua vita e carriera.

Gianluca Di Marzio oggi ha mostrato il suo lato umano, non riuscendo a trattenere le lacrime dopo aver ricevuto in diretta su Sky Sport 24 la notizia della morte di Diego Armando Maradona.

Ma chi è il giornalista sportivo? Tutto quello che sappiamo sulla sua carriera e vita privata.

Gianluca Di Marzio: chi è il giornalista

Gianluca Di Marzio è nato a Castellammare di Stabi, vicino Napoli, il 28 marzo del 1974 ed è del segno dell’ariete. E’ cresciuto con la passione per il calcio che gli scorreva nel sangue, suo padre, infatti, è un allenatore della Serie A che attualmente è nello staff del Palermo. Il papà cambiava spesso squadra e quindi città, così Gianluca fin da piccolo ha vissuto in molte città diverse.

Ha iniziato a farsi conoscere nell’ambito della radio, ha cominciato infatti a lavorare come speaker e poi commentatore in televisione. A Teramo, Gianluca si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza e si è laureato ma ha sempre mantenuto il suo amore per il mondo del calcio, che aveva comunque un posto prioritario nel suo cuore. Mentre era ancora all’università, infatti, Gianluca Di Marzio ha iniziato a muoversi nel mondo del giornalismo, curando alcune rubriche sportive in tv.

La sua carriera da giornalista è iniziata quando Gianluca aveva vent’anni, nella redazione sportiva del giornale di Padova. Sul suo siton ufficiale si legge: “Triveneta mi affida una trasmissione al lunedì sera, la chiamiamo Goal Time, mi ritrovo a condurre con i capelli lunghi e il pizzetto, la sera dell’esordio mi tremava la voce con ospiti Paolo Rossi e Alexi Lalas, l’americano del Padova che suonò in diretta con la chitarra.”

Ben presto è arrivata anche la chiamata da Sky, dove tuttoggi lavora come giornalista sportivo ed esperto di calciomercato, in cui il direttore Massimo Corcione gli ha proposto di trasferirsi a Milano e iniziare a lavorare per lui. Proposta che, per fortuna, Gianluca ha accettato.

Per quanto riguarda la vita privata, Gianluca Di Marzio è sposato con Anna Maria, conosciuta ai tempi dell’Università. La coppia ha due figli gemelli, nati nel 2017, Giovanni e Gaia.