Voli low cost a Natale: arrivano le offerte di Ryanair. Cosa bisogna sapere sugli sconti.

Con annunci roboanti e ostentata sicurezza sul prossimo futuro, Ryanair lancia le sue offerte di voli scontati al 20% per il periodo di Natale, come aveva già fatto Wizz Air qualche giorno fa.

L’offerta della low cost irlandese è per viaggiare a dicembre e gennaio, sottoponendosi a test del Covid-19 prima della partenza.

Voli low cost a Natale: le offerte di Ryanair

Prima di partire con i propri aerei, Ryanair chiede ai passeggeri di fare il test per il Covid-19, entro le 72 ore dalla partenza. Chi risulterà negativo potrà partire, il tampone negativo è richiesto, ad esempio, per entrare in alcuni Paesi come condizione inderogabile o per evitare la quarantena all’arrivo.

Nella pagina della sua offerta, la compagnia aerea segnala diversi laboratori in diverse città italiane dove sottoporsi al tampone per verificare se si è positivi oppure non al coronavirus (da Bologna a Milano, Napoli e nel Lazio).

Ryanair annuncia la sua offerta con lo slogan “a casa per Natale, il lockdown sta per finire“, certa che il governo italiano toglierà le limitazioni agli spostamenti tra le regioni, al momento è solo un’ipotesi. Ora ci si può spostare solo tra le regioni comprese nella zona gialla (Lazio, Veneto, Molise, Sardegna e provincia autonomia di Trento) e gli spostamenti sono raccomandati solo per motivi di necessità. Staremo a vedere gli sviluppi per il futuro.

Nel frattempo, vi segnaliamo le offerte di voli scontati da Ryanair per viaggiare a Natale.

Le nuove offerte sono per volare dal 1° dicembre 2020 al 10 gennaio 2021. I voli low cost a prezzi scontati vanno prenotati entro il 25 novembre. Le tariffe sono a persona e si riferiscono ai viaggi di sola andata, sono soggette a disponibilità e si applicano i termini e le condizioni della compagnia

Inoltre, al costo dei biglietti scontati va aggiunto anche quello per il bagaglio a mano, che è a pagamento da novembre 2018 e per il quale si paga un supplemento per l’imbarco in stiva oppure si deve acquistare il biglietto prioritario per portarlo in cabina, dove ora è consentito portare gratuitamente solo una piccola borsa da riporre sotto il sedile di fronte a quello del passeggero. Al costo del biglietto, inoltre, potrebbero aggiungersi altri tipi di supplemento (come scelta del posto e assicurazione).

Voli low cost in offerta

La maggior parte dei voli low cost di Ryanair in Italia parte soprattutto dall’aeroporto di Milano Bergamo Orio al Serio, principale hub della compagnia nel nostro Paese. Tra le offerte segnaliamo i voli da 4,99 euro per Alghero, Cagliari, Crotone e Pescara. Poi un volo a 7,99 euro per Vienna. I voli da 8,99 euro per Salonicco, Sofia, Tallinn. Quindi i voli da 9,99 euro per Atene, Bari, Brindisi, Bucarest (Otopeni), Catania, Fuerteventura, Lamezia Terme, Londra (Stansted) e Varsavia (Modlin). Infine, i voli da 12,99 euro per Danzica, Eindhoven, Marrakech.

Da Milano Malpensa partono voli da 4,99 euro per Alghero, Bari, Catania e Palermo. Due voli da 7,98 euro per Brindisi e Lamezia Terme. Quindi due da 7,99 euro per Londra (Stansted) e Vienna. Poi due voli da 9,99 euro per Bucarest (Otopeni) e Porto. Infine, due voli da 16,99 euro per Bruxelles (Zaventem) e Gran Canaria.

Poi, da Roma Fiumicino partono due voli da 4,99 euro per Bari e Catania. Poi, un volo da 7,99 euro per Vienna e uno da 12,99 euro per Brindisi. Quindi, due voli da 14,99 euro per Malta e Palermo. Altri due voli da 19,99 euro diretti a Bruxelles (Zaventem) e Tel Aviv.

Dall’aeroporto di Roma Ciampino parte un volo da 7,99 euro per Bucarest (Otopeni) e uno da 13,62 euro per Berlino (Brandeburgo). Poi due voli da 14,99 euro per Breslavia e Bruxelles (Charleroi). Un volo da 15,99 euro per Varsavia (Modlin) e uno a 16,99 euro diretto a Colona.

Da Bologna partono voli scontati a 4,99 euro per Alghero, Bari e Catania. Un volo a 12,79 euro per Trapani. Quindi voli da 12,99 euro per Palermo e Varsavia (Modlin). Un volo da 14,12 euro diretto a Lisbona. Quindi voli da 14,99 euro per Bruxelles (Charleroi), Cracovia, Crotone, Lamezia Terme, Parigi (Beauvais). Infine due voli da 16,99 euro diretti a Berlino (Brandeburgo) e Colonia. Un volo da 19,99 euro per Manchester e uno da 20,24 euro per Londra (Stansted).

