Wizz Air lancia voli low cost scontati al 20% per Natale. Cosa bisogna sapere dell’offerta.

La compagnia aerea low cost Wizz Air non teme il coronavirus e le restrizioni dei governi a i viaggi e si lancia con le offerte su suoi voli per il periodo natalizio.

Al momento la situazione dei viaggi e spostamenti è la seguente in Italia: è vietato spostarsi in entrata e in uscita dalle regioni incluse nelle zone arancioni e rosse, mentre è consentita la mobilità regionale all’interno della zona gialla (sebbene gli spostamenti siano raccomandati solo per motivi di necessità anche per loro). A seguito delle ultime restrizioni e soprattutto dell’aggravarsi della pandemia in Europa, la Farnesina ha sconsigliato i viaggi all’estero.

È chiaro che chi risiede in una regione rossa o arancione non può viaggiare all’estero. Data la situazione dell’epidemia in Italia, soprattutto per il carico degli ospedali, nonostante la crescita dei contagi si sia rallentata, potrebbero aumentare le regioni arancioni o rosse, secondo la valutazione dell’indice dei contagi Rt e dei 21 parametri stabiliti dal Comitato Tecnico Scientifico. Potrebbero non esserci più regioni gialle (al momento sono: Lazio, Veneto, Molise, Sardegna e provincia di Trento). In questo caso nemmeno gli abitanti di queste regioni potrebbero più viaggiare.

Leggi anche –> Ryanair, Michael O’Leary: “Fiducia nel vaccino, ripartenza estate 2021”

Dato che, comunque, quasi nessuno in questo momento sta partendo o progetta di partire a breve per una vacanza all’estero, rimangono comunque consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro, di salute, familiari e altre necessità. Spostamenti che al momento avvengono per lo più all’interno del territorio nazionale, che è quello su cui le compagnie low cost stanno puntando in questo momento per far viaggiare i loro aerei, anche se in midura ridotta, e mantenere in piedi il mercato.

Negli ultimi mesi abbiamo visto le compagnie low cost investire massicciamente sul mercato interno italiano, con l’avvio di nuove rotte tra Nord e Sud, l’incremento delle frequenze delle tratte esistenti e l’apertura di nuove basi. Tra le compagnie aeree, Wizz Air è quella che sta investendo in modo più aggressivo in Italia, con l’apertura di nuove basi sul territorio italiano – a cominciare da Malpensa lo scorso luglio – e con l’aumento delle rotte Nord-Sud. Allo stesso tempo, la low cost continua a lanciare offerte di voli a prezzi stracciati per viaggiare in Italia.

Un strategia che ha costretto le altre low cost a inseguirla. Così abbiamo visto che anche EasyJet e Ryanair ad aumentare la loro offerta, soprattutto di collegamenti tra Nord e Sud Italia.

Ora, Wizz Air, dopo le offerte eccezionali di voli a 1 euro su alcune tratte italiane, lancia la sua offerta di sconto fino al 20% su voli selezionati per il periodo natalizio. Ecco di cosa si tratta.

Wizz Air lancia voli low cost scontati al 20% per Natale: l’offerta

La nuova offerta di Wizz Air sui propri voli low cost prevede uno sconto del 20% che si applica alla tariffa, costi amministrativi esclusi. Come si legge sul sito web della compagnia.

La promozione è valida il 20 novembre 2020 dalle 00:00 alle 23:59 CET, orario dell’Europa centrale, Italia inclusa (“Periodo promozionale”). Si tratta dunque di un’offerta lampo, flash sale.

Lo sconto del 20% si applica solo ad alcuni voli disponibili su wizzair.com e nell’app mobile WIZZ durante il Periodo promozionale. Il periodo di viaggio è limitato, tutti i viaggi devono essere completati entro il 31 dicembre 2020. Dunque si tratta di un’offerta per il periodo natalizio.

Lo sconto del 20% si applica solo alle prenotazioni effettuate su wizzair.com o tramite l’app mobile WIZZ durante il Periodo promozionale. La promozione non si applica alle prenotazioni di gruppo.

Queste sono le condizioni per l’acquisto di voli a prezzi scontati fino al 20% con Wizz Air:

Solo voli selezionati , indicati sul sito web Wizz Air e sulla app Wizz.

, indicati sul sito web Wizz Air e sulla app Wizz. Promozione da acquistare entro il 20 novembre alle 23.59 .

. Sconto applicabile solo ad acquisti sul sito web Wizz Air o sulla app Wizz .

. Promozione valida per viaggi da completare entro il 31 dicembre 2020 (periodo natalizio).

(periodo natalizio). Sono esclusi i costi amministrativi.

Leggi anche –> Mercatini di Natale 2020 cancellati in tutta Italia