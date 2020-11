Diletta Leotta, la sua lista dei desideri fa sognare i fan

By

Diletta Leotta, conduttrice televisiva che ha affiancato Amadeus nell’edizione 2020 di Sanremo, stupenda su instagram. Tra haters e sostenitori.

La conduttrice televisa e radiofonica Diletta Leotta, che quest’anno ha affiancato Amadeus a Sanremo 2020, è sicuramente seguitissima sui social. In particolare instagram, dove ha oltre 7 milioni di followers e tantissimi scatti in cui sfoggia tutta la sua bellezza.

Come tutti i personaggi pubblici, anche la Leotta ha prestato la sua immagine per una promozione, in occasione del Black Friday.

La Leotta bellissima su instagram

Diletta Leotta, influencer da 7 milioni di followers, ha prestato la sua immagine per una promozione del cellulare marca XiaoMi in occasione del Black Friday di questo venerdì e lo ha fatto con una foto in cui mostra tutta la sua bellezza nella semplicità di uno scatto domestico. Semplice e stupenda, con una tuta grigia e una maglietta corta, seduta sul pavimento del soggiorno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

La promozione riguarda il Black Friday, il consueto venerdì all’anno in cui tutte le principali aziende e i principali brand vendono i prodotti a prezzi scontatissimi e in consumatori si affrettano ad accaparrarseli prima possibile. Spesso la giornata è accompagnata da scene di violenza, soprattutto negli Stati Uniti, per comprare i prodotti prima degli altri.

In questo caso l’influencer sta pubblicizzando il marchio Xiao Mi e i commenti non sono mancati. Sia da parte di chi la sostiene e le fa i complimenti, sia di chi ha sempre da ridire quando un VIP o un’influencer prestano la propria immagine per una promozione.