Fehzan Jamil ha un tragico primato: quello di vittima più giovane del Covid 19 nel Regno Unito. Ad appena 10 anni, infatti, il bimbo inglese, residente a Bradford, è deceduto dopo essersi ammalato di coronavirus.

Ha lasciato increduli e sofferenti i genitori e il fratellino.

Fehzan è morto di Covid a soli dieci anni

Fehzan aveva diverse malattie pregresse, tra cui l’epilessia, che lo ha portato a non reggere le conseguenze del Covid, che ha contratto mesi fa e lo ha ucciso ieri 23 novembre. Il bambino è diventato la vittima più giovane a morire di coronavirus nel Regno Unito, all’Ospedale Reale di Bradford, Regno Unito.

I genitori del piccolo Fehzan, Tayyaba e Mohammed hanno parlato a Channel 4, raccontando delle malattie pregresse di Fehzan, tra cui una grave epilessia. Non si sa con precisione quando il bambino di appena dieci anni abbia contratto il virus letale ma se lo è portato via in pochissimo tempo, lasciano mamma e papà increduli e pieni di dolore.

Il papà e la mamma si sono detti distrutti, il dolore è troppo grande da sopportare per la perdita del loro figlio: “Eravamo in quattro, ora siamo in tre. Il dolore è indescrivibile.” hanno raccontato. E ancora: “Non riesco a descrivere la nostra perdita. Tutto sembra vuoto adesso”. I genitori sapevano della gravità delle malattie pregresse di Fehzan e hanno fatto di tutto per proteggerlo dal virus. Ma non è stato abbastanza purtroppo e il bimbo si è ammalato di Covid.