Mamma e papà muoiono di Covid, bambino di 4 anni rimane orfano

Un bambino di appena 4 anni ha perso entrambi i genitori a causa del Covid nel giro di poco tempo. Ora passerà il suo quinto compleanno da solo…

Una storia triste e tragica quella del piccolo Raiden, rimasto orfano di entrambi i genitori a soli 4 anni. Mamma e papà del bambino sono stati falciati da una forma pesantissima di Covid 19, a soli 33 e 29 anni.

Il Covid li ha uccisi in pochissimo tempo

Adan Gonzalez, 33 anni, e Mariah Salinas, 29 anni, erano i giovani genitori del piccolo Raiden Gonzalez, rimasto tragicamente e improvvisamente orfano nel giro di pochissimo tempo alla tenera età di 4 anni. La causa: una fortissima forma di Covid.

La famiglia, che viveva felicemente a San Antonio nel Texas, Stati Uniti, è stata investita dal coronavirus e le conseguenze sono state devastanti: il papà, Adan, che lavorava come camionista, si è ammalato a nell’estate 2020, contagiato da un collega di lavoro. Nel mese di giugno è stato ricoverato in ospedale a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni ed è morto il 26 giugno 2020.

Sua moglie Mariah di lavoro faceva l’insegnante e non ha fatto nemmeno in tempo a riprendersi dalla terribile morte di suo marito, che si è ammalata anche lei. A Ottobre Mariah ha contratto il Covid ed è morta in poche ore, il 5 del mese.

Il piccolo Raiden è rimasto con la nonna Rozie, distrutta dal dolore, che ha dichiarato al Metro UK, di non sapere come dire a suo nipote che mamma e papà non torneranno più. Il bimbo tra non molto dovrà festeggiare i suoi 5 anni e la nonna Rozie gli ha preparato una festa con tutte le cose che gli piacciono di più, tra i cui i dinosauri, per tentare di distrarlo un attimo dalle tragiche circostante in cui vive.

“Gli manca molto Mariah perché era un mammone ” ha raccontato la nonna Rozie al Metro, “Anche questa mattina mi ha detto che vuole che la mamma torni. Cosa devo dirgli? Gli ho raccontato che mamma e papà adesso sono due angeli che ci guardano dal cielo e ci proteggono.”