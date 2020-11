Polizia uccide bambina, la piccola Mawda aveva solamente 2 anni – FOTO

Il caso in cui la polizia uccide bambina ha generato profonde ed aspre discussioni. La bimba raggiunta da alcuni colpi di pistola.

Polizia uccide bambina nel corso di una operazione, ed ancora si parla di questa tragedia che avvenne nel 2018. Il tutto avvenne in Belgio quando alcuni agenti aprirono il fuoco contro un furgone ritenuto sospetto. Purtroppo alcuni proiettili colpirono Mawda, una bimba di soli 2 anni di famiglia curda.

Adesso è finalmente partito il relativo processo a carico del poliziotto che aprì il fuoco in maniera indiscriminata. Il tutto mentre nel frattempo è partita già poco dopo questo tremendo avvenimento una campagna internazionale per chiedere giustizi. Tra i firmatari figurano Roger Waters dei Pink Floyd e la principessa Esmeralda del Belgio. A bordo di quel furgone c’erano diversi altri migranti e si dirigeva verso la Gran Bretagna. Alla guida e nei posti anteriori c’erano degli individui con dei precedenti per traffico di esseri umani, che non si fermarono ad un posto di blocco. Subito partì un inseguimento, culminato con la tragedia.

Polizia uccide bambina, il caso aveva destato aspri dibattiti

L’agente della polizia accusato dell’omicidio della piccola Mawda si difende ribadendo di avere mirato alle gomme. Purtroppo però i suoi proiettili hanno centrato il portellone posteriore del mezzo, prendendo la bimba. La vicenda in cui la polizia uccide bambina finì anche al centro di alcune strumentalizzazioni di carattere politico, che furono sfruttate tanto dalla destra quanto dalla sinistra locale per parlare in toni controversi delle politiche di immigrazione in Belgio. Il poliziotto deve difendersi in particolare dalla accusa di omicidio preterintenzionale.

