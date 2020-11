Escort furiose sequestrano cliente moroso: la polizia arresta tutti

L’intervento degli agenti mette fine ad una situazione decisamente inusuale. Coinvolte cinque escort e un loro cliente scroccone.

È degna di uno sceneggiato televisivo la vicenda capitata ad un assiduo frequentatore di escort. Il fatto è accaduto in Spagna, con il fin troppo allegro avventore che era un habituée di intrattenitrici di alto bordo. Peccato però che questi avesse anche un altro vizio, ovvero quello di non pagarle per le prestazioni ricevute.

Questo ha spinto cinque escort a sequestrarlo pur di ottenere quanto spettava loro. Stufe delle solite promesse e del sentirsi sempre dire che il pagamento sarebbe stato onorato all’indomani, le donne hanno rapito questo individuo. Con tutte loro nel complesso l’uomo aveva maturato un debito di 3500 euro. Per mezza giornata il cliente moroso è rimasto così prigioniero delle cinque, che condividevano un appartamento a Siviglia. La polizia però ha raccolto le testimonianze di alcuni vicini di casa, spaventati dalle urla e dal rumore conseguenti ad una colluttazione.

Escort, il loro cliente sequestrato perché non le pagava

Gli agenti sono intervenuti trovando lui legato all’interno del bagno. In giro c’era anche quello che restava di un festino a base di sostanze stupefacenti. Alla fine è finita con l’arresto per tutti quanti gli individui coinvolti in questo strano rapimento. Le escort sono finite in manette per rapimento a scopo di estorsione e per reati legati alla prostituzione, dal momento che avevano messo su una vera e propria casa di appuntamenti clandestina. Arrestato anche il loro cliente, liberato e subito tratto in stato di fermo per truffa e per reati imputabili anche nel suo caso a prostituzione. Cosa che, in questa circostanza, gli frutterà una multa. Dal momento che tutti i soggetti coinvolti hanno la fedina penale pulita, dovrebbero essere presto rilasciati e cavarsela con una denuncia.

