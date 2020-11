Grande Fratello Vip, colpi di scena in arrivo: anticipazioni 23 Novembre

Tira aria di novità all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Scopriamo insieme qualche anticipazione di lunedì 23 Novembre 2020.

Sono in arrivo delle inaspettate sorprese per i concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip. A quanto pare è giunto il momento per i vipponi di venire a conoscenza di alcuni cambi di programma, dei quali sono rimasti all’oscuro fino ad oggi. Che cosa accadrà dunque durante le prossime ore nella Casa più spiata d’Italia? Leggiamo insieme qualche succosa anticipazione di lunedì 23 Novembre 2020.

Non c’è proprio pace per i concorrenti del GFV. A quanto pare, i protagonisti dell’edizione non sono ancora al corrente della reale durata del programma. Proprio così, i nostri cari vipponi non sanno per quanto ancora dovranno davvero rimanere all’interno della Casa. Sembrerebbe però che oggi sia la giornata buona: presto scopriranno tutta la verità.

Da giorni è comparsa all’interno della Casa una busta rossa ambigua, poggiata su un leggio, e dal contenuto sconosciuto. I concorrenti oggi scopriranno finalmente che cosa contiene. Si tratta di un verdetto importante, essenziale quasi, per i partecipanti di questa edizione del GFV.

Il programma proseguirà fino al mese di Febbraio, ecco qual è la notizia bomba che sorprenderà i concorrenti stasera. Una rivelazione choc per i protagonisti del programma, che sono ancora all’oscuro della decisione degli autori di allungare il reality. Sarà niente meno che Alfonso Signorini ad annunciare il fatto e sono tutti curiosi di scoprire come reagiranno i vipponi.

Grande Fratello Vip 2020: in arrivo dei nuovi concorrenti

Le novità non sono ancora finite per i più appassionati del Grande Fratello Vip. A quanto pare il reality non andrà più in onda due volte a settimana, ma soltanto una, il lunedì sera, e non è tutto. Alfonso Signorini ha infatti annunciato che all’interno della Casa faranno la loro comparsa nuovi concorrenti. Tutti i presupposti fanno pensare alla figura di Cristiano Malgioglio come una delle prossime new entry, ma nulla è ancora certo al 100%. Sono tutti curiosi di scoprire quali saranno i nuovi volti che entreranno a far parte della Casa.