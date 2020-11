Grande Fratello Vip: si rompe il silenzio su Adua e Giuliano

Nella casa del Grande Fratello Vip si è parlato molto di Adua e del suo fidanzato. Finalmente la situazione si è smossa.

Adua Del Vesco si è confidata più volte con l’amica Dayane Mello riguardo alla sua relazione con Giuliano Condorelli. La coppia è insieme da anni, anche nei periodi delle finte relazione con Garko e Morra. Nonostante l’amore e l’affetto che lega i due, la donna crede che il suo fidanzato sia in qualche modo risentito.

Leggi anche -> GF Vip, Dayane Mello e Adua Del Vesco sono agli sgoccioli

Il dubbia è peggiorato dopo l’incontro con la madre avvenuto nella puntata di venerdì. Dopodiché la concorrente del GF Vip avrebbe dichiaro “sono in pensiero, anche se faccio finta di niente. Mi preoccupa questa cosa di Giuliano. Penso alle parole di mia mamma e potrebbe essere successo qualcosa. E’ stranissimo che si fa un collegamento a casa mia e mia mamma non si sente con lui per dirgli della sorpresa”. La gieffina sembra essere molto preoccupata: “avrei bisogno di capire cosa pensa lui. E anche io devo capire un po’ di cose, ma posso farlo solo di fronte a lui“, ha dichiarato mentre si sfogava con Dayane e Giulia Salemi.

Leggi anche -> Grande Fratello Vip: Selvaggia Roma accusata di essere una ladra

Grande Fratello Vip: finalmente Giuliano risponde

Adua non ha nascosto il suo timore di essere lasciata dal fidanzato ed è sempre più in crisi. Ad aggravare la situazione ci pensa Giacomo Urtis che ha raccontato di un possibile bacio avvenuto tra l’uomo e una collega. Dopo giorni di insinuazioni e gossip, Giuliano ha deciso di rompere il silenzio e parlare. L’uomo ha deciso di usare come canale principali Instagram, dove ha raccontato chiaramente come stanno le cose.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

“Adesso intervengo perché sono abbastanza triste. Vengono fatte tante insinuazioni dentro e fuori la Casa su tante cose, soprattutto sulla nostra relazione. La nostra è una relazioni incredibile che se iniziassi a raccontarvi, la maggior parte di voi non ci crederebbe. Io la custodisco gelosamente, in maniera molto protettiva e questo lo sa molto bene anche Rosalinda”, ha dichiarato Giuliano. L’uomo ha deciso anche di esprimersi sula sua assenza al Grande Fratello, chiarendo la cosa una volta per tutte. “Se non mi avete visto al Grande Fratello è perché non mi è stato permesso“, ha detto con tono secco. Ora non rimane che da chiedersi perché i due siano tenuti separati.

Leggi anche -> Adua Del Vesco non si tira indietro, gioco piccante al GF Vip