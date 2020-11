Elisabetta Gregoraci è nota per avere un fisico strepitoso. Scopriamo cosa mangia per essere sempre in forma.

La concorrente del Grande Fratello Vip è sempre sotto i riflettori anche per avere sempre un fisico invidiabile. La sua dieta è abbastanza semplice e non sembra particolarmente da seguire.

Leggi anche -> GF Vip, perché Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma si odiano

La Gregoraci è la tipica bellezza mediterranea e in un’intervista a FidelityHouse ha rivelato i suoi segreti per mantenersi sempre in salute. Scopriamoli insieme.

Leggi anche -> Gigi Hadid, dieta e allenamenti della famosissima modella

Elisabetta Gregoraci: scopriamo cosa mangia e quali sono i suoi segreti di bellezza

A chi le aveva chiesto quale fossero i suoi segreti aveva risposto che prendersi cura di suo figli era ciò che la faceva muore di più. Tutti noi però sappiamo che non può essere solo questo il suo segreto. Nonostante l’amore per i figli renda più belle, per avere un fisico come il suo ci voglio anche grande impegno e costanza. La sua fisicità infatti gode dei vantaggi di un passato da sportiva. La Gregoraci ha costruito il suo fisico praticando per diversi anni karate e atletica leggera. Il suo regime alimentare non particolarmente rigido.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

In base a ciò che afferma la donna i cibi da preferire sarebbero la pasta di kamut, la carne o il pesce. Sempre secondo le sue dichiarazioni, lei preferirebbe consumare i carboidrati a pranzo e le proteine a cena. Ovviamente, uno stile di vita sano non si fa solo in cucina. Ecco perché pratica molto sport, per l’esattezza jogging o palestra. Corsa due volte a settima per venti minuti e cinque minuti in salita. Negli anni purtroppo si è anche attirata aspre critiche per chi la credeva troppo magra.

Leggi anche -> Katia Follesa si mostra dopo la dieta, gli haters l’attaccano: “Magra non fai ridere”

L’ex conduttrice di Made in Sud ha sempre risposto di possedere un metabolismo veloce e comunque non ha mai fatto segreto dei suoi allenamenti e dell’alimentazione sana. Tutti questi piccoli accorgimenti l’hanno portata ad avere un fisico invidiabile. Per chi fosse interessato a intraprendere un percorso di dimagrimento, ricordiamo che è necessario farsi seguire da professionisti e avere sempre un parere medico. Questa tipologia di articoli ha puramente uno scopo dimostrativo.