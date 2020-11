Gigi Hadid, dieta e allenamenti della famosissima modella

Gigi Hadid è da sempre conosciuta per la sua bellezza e il fisico mozzafiato. Scopriamo cosa mangia per mantenersi così in forma.

Classe 1995, la modella nasce a Los Angeles (California). E’ figlia dell’operatore immobiliare Mohammed Hadid e dell’ex modella olandese Yolanda Foster. Dopo aver terminato gli studi, la sua carriera da modella inizia quasi subito. Nel 2011 firma un contratto con la IMG Models e l’anno dopo diventa la testimonial di Guess.

La Hadid debutta poi sulla passerella della New York fashion week nel 2014 per poi sfilare anche su quelle di Parigi e Milano. La donna non si dedica solo alla moda, ma partecipa anche a videoclip musicali come Bad Blood di Taylor Swift e Pillowtalk di Zayn. La modella è molto attiva anche sui social dove posta alcuni momenti della sua vita privata. Tra questi non mancano i momenti di convivialità, ma la dieta di Gigi Hadid rimane comunque molto ferrea.

Gigi Hadid, cosa mangia per essere sempre in forma

Da ciò che ha rivelato la Hadid, ma anche qualche indiscrezione, la sua dieta si baserebbe sempre su determinati alimenti. Nonostante il rigore, la modella ha affermato di concedersi un hamburger a settimana e saltuariamente anche un gelato. La mattina inizia con la colazione: spremuta d’arancia, una fetta di pane tosta, un cafè e due uova (bollite o strapazzate). Ogni tanto aggiunge anche due fette di bacon e dell’insalata. La giornata procede poi con lo spuntino in cui mangia delle fragole o dei frutti rossi. In alternativa si concede un green smoothie o dell’acqua di cocco. All’ora di pranzo mangia dell’insalata poco condita. La sua preferita si compone di: rucola, scaglie di parmigiano, pezzettini di carne rossa e chicchi di melograno. A merenda invece mangia delle carote con l’hummus. A cena si gusta del sashimi o una bistecca con insalata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi Hadid (@gigihadid)

Durante tutto il giorno, oltre all’acqua beve molti caffè. Una volta a settimana si concede anche un hamburger o della pizza. Alcune volte preferisce il dolce al salato e mangia un gelato o pane e nutella. Questi sgarri però precedono sempre l’allenamento. La sua fitness routine si basa su pesi, allenamento a corpo libero, boxe. La Hadid è ovviamente seguita da un personal trainer che la aiuta nell’esecuzione e programmazione degli allenamenti. Ad oggi, dopo il parto la sua dieta sarà probabilmente cambiata e ricordiamo a tutti che per intraprendere un percorso di allenamento o di dieta si deve essere seguiti da un medico o personal trainer. Le scelte alimentari di Gigi Hadid sono state riportare solamente a scopo informativo.

