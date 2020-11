GF Vip, perché Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma si odiano

I rapporti tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma sono davvero molto tesi. Ma perché le due si odiano così tanto?

Nella Casa del “Grande Fratello Vip” questo è un momento tutt’altro che sereno, soprattutto per la showgirl Elisabetta Gregoraci. Da quando è entrata Selvaggia Roma come concorrente, la showgirl calabrese non riesce a trovare la tranquillità e, infatti, le due si sono già scontrate più volte.

LEGGI ANCHE -> Elisabetta Gregoraci | Briatore interviene al GF Vip 2020 | sarà scontro

LEGGI ANCHE -> Elisabetta Gregoraci | chi è il suo ex Mino Magli che la accusa

Tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma non sono partite per niente con il piede giusto e la causa è l’amico ‘speciale’ che condividono, l’ex Velino di “Striscia la Notizia“, Pierpaolo Pretelli. Da quando l’influencer è entrata nella Casa, ha detto di essersi scambiata dei baci con il giovane, con il quale condivide un’amicizia e ha più volte messo in discussione il rapporto che questo ha formato con Elisabetta. La prima volta che le due si sono scontrate riguardo questa questione faccia a faccia è stato attraverso il vetro del Cucurio. La loro lite è diventata virale, soprattutto perché si è visto un lato della ex moglie di Briatore che ancora non era emerso. Prima la showgirl si è sfogata con Pretelli, sostenendo che: “Non ho più voglia di queste cose. Io vi sentivo parlare. Avresti dovuto dirle ‘basta, parliamo d’altro’, è un’amica tua, non mia. Lei si deve fare il suo Grande Fratello parlando di lei, non parlando di me”.

LEGGI ANCHE -> GF Vip, accuse su Elisabetta: interviene la moglie di Bonolis

Elisabetta Gregoraci e gli scontri con Selvaggia Roma

La Gregoraci si è poi sfogata con gli altri coinquilini chiusi nel bunker di Cinecittà: “Questa urlava, si sentiva benissimo. Basta, deve smetterla. Sono due giorni che vengo al vetro e nemmeno saluta“. Quello che era uno sfogo della showgirl si è presto trasformato in una lite vera e propria quando ha replicato anche Selvaggia Roma, che le ha dato prima della falsa e della costruita e poi l’ha accusata di prendersi gioco dei sentimenti di Pierpaolo. La showgirl calabrese, però, non è stata da meno ed ha avuto la risposta pronta: “Sei ridicola. Sei sei venuta qui per fare questa sceneggiata, non attacca“, le ha detto.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Elisabetta non ha smesso di parlare ed ha continuato ad urlare contro Selvaggia: “Non è carino che tu arrivi da due giorni e cominci a parlare di me: non ti permettere. Fai il tuo percorso, non il mio, non sei venuta qui per parlare solo di me“. Ha poi accusato l’influencer di cercare solo notorietà e di usare lei per ottenere qualche clip dal “GF Vip“. Le due sono sempre di più ai ferri corti e la loro convivenza non si prospetta affatto serena.