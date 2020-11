Beautiful: trama e anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 23 Novembre

Un nuovo episodio di Beautiful è pronto a sorprendere tutti con i suoi colpi di scena. Che cosa avrà in serbo per noi la prossima puntata?

La prossima puntata di Beautiful ha in serbo per i telespettatori numerosissime sorprese e tanti colpi di scena. La soap più seguita d’Italia sta continuando ad intrattenere il suo pubblico ed i più appassionati non vedono l’ora di sapere come si evolverà la trama durante i prossimi giorni. Che cosa accadrà dunque nell’episodio di oggi? Ecco a voi alcune importanti e succose anticipazioni relative a lunedì 23 Novembre 2020.

Abbiamo lasciato Ridge al Bikini Bar insieme a Shauna. Che cosa succederà quando l’uomo farà ritorno a casa? Sembrerebbe proprio che lo scopriremo nel prossimo episodio. A quanto pare il Forrester verrà, al contrario di tutte le aspettative, accolto calorosamente da Brook, che ha avuto paura di non rivedere più il compagno.

L’uomo dovrà alla Logan delle spiegazioni, e sceglierà la via della menzogna. Racconterà di essersi ubriacato al Bikini Bar con il telefono completamente scarico e di essere stato soccorso da Carter e Danny. Proprio così, nessun accenno all’intervento di Shauna. Il Forrester affermerà infatti davanti alla bionda compagna di aver passato la notte in una camera del locale, senza specificare con chi. Le bugie non sono però mai la scelta giusta, e prima o poi tutti i nodi verranno al pettine.

Anche Shauna e Flo saranno, insieme a Katie, protagoniste della puntata. Shauna racconterà alla figlia di tutto quello che è successo con Ridge, ma la loro conversazione verrà presto interrotta dalla visita di Katie. La donna, furiosa più che mai per quello che le due hanno fatto alla sua famiglia, minaccerà la Fulton, intimandole di abbandonare la città e di fare ritorno a Las Vegas.

Beautiful, anticipazioni 23 Novembre: le minacce di Katie

A quanto pare Katie dovrà però presto fare i conti con le minacce che ha indirizzato a Shauna e Flo. Qualcosa infatti porterà la donna a ritornare sui suoi passi e a pentirsi delle parole dette. Di che cosa si tratta? Sono tutti curiosi di scoprirlo durante il prossimo episodio di Beautiful.