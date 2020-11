Ricky Tognazzi, chi è la prima moglie Flavia Toso e perché si sono lasciati

Flavia Toso è stata la prima moglie di Ricky Tognazzi. Scopriamo insieme tutto ciò che la riguarda tra carriera e vita privata.

Ricky Tognazzi e Flavia Toso si sono sposati e insieme hanno avuto una figlia, Sarah. Sfortunatamente il loro matrimonio non durò a lungo e, dopo il divorzio nel 1995, sposò Simona Izzo.

Con questa donna condivide l’amore per il cinema, infatti è una doppiatrice e registra di successo. Ma scopriamo chi è la prima moglie dell’attore.

Flavia Toso: una donna molto riservata

Di Flavia Toso si hanno ben poche notizie. La donna è infatti molto riservata, ma sappiamo dalle indiscrezioni che dopo il divorzio è riuscita a mantenere ottimi rapporti con l’ex marito. Tra i due c’è grande stima e affetto. La serenità vige con l’attuale moglie dell’uomo, tra lei e Simona Izzo ci sarebbero ottimi rapporti. Questa situazione è andata anche a favore della figlia Sarah. I buoni rapporti tra i vari membri di questa famiglia allargata hanno fatto sì che non ci fossero motivi di sofferenza riguardo la separazione dei genitori.

Tognazzi, la Toso e la Izzo hanno anche collaborato insieme. “Voltare pagina, abbandonare, ricominciare è un travaglio. Non è stato facile per me e neanche per Simona e per Flavia. Ora la mia ex, che è segretaria di edizione, farà una fiction con Simona e ha lavorato anche nel nostro ultimo film.

Le due mi chiamano ‘comarito’“, ha dichiarato l’attore. Sembra proprio che tra loro i rapporti siano ottimi. La Tosi e Tognazzi hanno concluso il loro matrimonio con serenità e maturità, ma hanno continuato a nutrire una stima e un affetto profondi anche dopo.