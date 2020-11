Milano, uomo aggredisce e accoltella moglie e suocera: sono gravissime

A Milano un uomo ha accoltellato la moglie e la suocera: le due sono gravissime. Scopriamo i dettagli del terribile accaduto.

Il fatto è successo alla periferia nord del capoluogo milanese. Non si sanno ancora le motivazioni che avrebbero spinto a tale gesto, ma si sa solo che l’uomo, un 56enne, avrebbe accoltellato la moglie e la suocera.

La brutta vicenda si è svolta in un appartamento in via Lambruschini alle prime luci dell’alba. Appena dopo le 6 l’uomo avrebbe compiuto questo gesto sconsiderato procurando diverse ferite all’addome e al torace.

Milano: accoltella moglie e suocera, ancora giallo sulla dinamica

La moglie, 62 anni, e la suocera, 90 anni, sono state portate d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano. Sempre in quegli attimini di terrore, il carnefice avrebbe poi cercato di togliersi la vita, ma le sue ferite non sarebbero gravi.

Per il momento la polizia sta indagando sull’accaduto per scoprire le motivazioni e altri dettagli. Non è la prima volta che la città è scossa da avvenimenti simili che spesso avvengono per futili motivi. Tutti si chiedono cosa abbia spinto l’uomo a cercare di togliere la vita alla sua famiglia e poi a se stesso.

