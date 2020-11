Fabrizio Moro, gelo e imbarazzo dopo la “battutaccia” di Mara Venier

Nello studio di Domenica In Mara Venier ha stuzzicato Fabrizio Moro sulle sue frequentazioni private, lasciando stupito il diretto interessato.

L’ultima puntata di Domenica In ha visto tra i principali ospiti Fabrizio Moro. Giacca blu e immancabile chitarra alla mano, il cantautore romano romano ha parlato dei suoi ultimi progetti musicali e cinematografici: ha appena pubblicato un nuovo album, Canzoni d’amore nascoste, e sta lavorando al suo primo film, ambientato nel mondo del pugilato. La conduttrice Mara Venier però lo ha colto alla sprovvista facendo irruzione nella sua vita privata.

Fabrizio Moro e quelle strane allusioni di Zia Mara

Fabrizio Moro ha sempre parlato con una certa ritrosia della sua vita sentimentale, ma nel salotto di Domenica In si è lasciato un po’ andare, ammettendo di aver vissuto negli anni relazioni piuttosto tormentate e travagliate: oggi è single e in cerca di un equilibrio che non è riuscito ancora a trovare. E proprio qui è arrivata la frecciatina di Mara Venier.

La conduttrice veneziana ha messo in imbarazzo Moro, che su certe faccende è notoriamente timido e riservato. “Ho sempre vissuto le relazioni in maniera tormentata e a 45 anni sono solo. In questo momento sono single”, ha confidato il Nostro. E Lei: “Ma sei single felice o single depresso?”. “Single felice, sono sempre felice”, ha replicato il cantautore 45enne. “Ma avrai delle amiche no? Magari che ti vengono a trovare a casa?”, ha quindi domandato con fare provocatorio la Venier, ridendo sotto i baffi.

A quel punto il diretto interessato è scoppiato a ridere e, con un certo impaccio, ha ribattuto: “Ma cosa mi vuoi far dire? Sì, ho tante amiche…”. Il siparietto si è chiuso con Mara Venier che ha chiesto all’ospite di cantare. Ma non prima che lui stesso precisasse che le canzoni d’amore in cui si ritrova ancora oggi sono quelle dedicate ai suoi figli. A buon intenditore…

