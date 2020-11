Quella di Charity Pierce è tra le storie più avvincenti di “Vite al limite”, l’abbiamo vista tornare a “Vite al limite e poi…” ed è un’altra persona.

La storia di Charity Pierce ha commosso e appassionato tutto il pubblico di “Vite al limite” (“My 600lb life, il titolo originale), il docu-show di Real Time che racconta il percorso di persone obese patologicamente che decidono di dimagrire e riprendere in mano la loro vita.

Charity, insieme a sua figlia Charlie, ha dimostrato a tutti la sua incredibile trasformazione tramite i social.

La storia di Charity Pierce e com’è adesso

All’inizio del suo percorso Charity, 39 anni, pesava ben 359 chili e ha avuto molte difficoltà nell’intraprendere il processo di dimagrimento previsto dal programma del dottor Nowzaradan, nella sua clinica in Texas. Tutto quel peso in più le stava rovinando la vita e stava mettendo a repentaglio la sua salute in modo molto grave. La deambulazione era molto difficoltosa per Charity a causa della sua alimentazione scorretta e del suo peso eccessivo.

Charity, che ha deciso di intraprendere la strada del dimagrimento insieme a sua figlia Charlie, ha fatto un percorso straordinario e, con alti e bassi e momenti di sconforto, è riuscita a perdere 128 kg in un anno. La spinta a reagire è venuta dalla morte di sua mamma, come ha dichiarato al Sun: “Ho deciso di cambiare vita quando mia madre è morta non sono riuscita ad andarla a trovare, non l’ho mai salutata. È stato terribile”.

Alla fine della cura è riuscita ad arrivare ad un peso di 225 kg, molto inferiore al suo peso iniziale.

