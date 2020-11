Stasera in tv, Ballando con le Stelle: tutti pronti per la finalissima

By

La finalissima di Ballando con le Stelle è oramai alle porte e sono tutti curiosi di scoprire come si concluderà il celebre programma.

Tutti i telespettatori sono in trepidante attesa di scoprire che cosa succederà questa sera, sabato 21 Novembre, sul palco di Ballando con le Stelle. La finalissima è oramai arrivata e il talent sta per concludersi. Lo show condotto da Milly Carlucci è andato, durante questa edizione, incontro a numerosi imprevisti e colpi di scena; proprio per questo sarà davvero difficile da dimenticare.

La concorrente Alessandra Mussolini ha regalato qualche incertezza al pubblico. Mykael Fonts infatti, il suo partner, è risultato positivo al Coronavirus, ed è dovuto uscire di scena. La Mussolini ha dovuto a sua volta essere sottoposta a diversi tamponi, risultati tutti fortunatamente negativi.

Nonostante la negatività dei test sulla Mussolini, la concorrente si è ritrovata di punto in bianco senza ballerino, gettando nell’incertezza la finale intera. Si domandano infatti tutti con chi ballerà Alessandra. La sua esibizione sarà compromessa dall’uscita di scena di Fonts? Sono tutti curiosi di scoprirlo stasera.

L’attesissima puntata sarà dunque carica di suspense e ricca di colpi di scena. I telespettatori non vedono l’ora di sapere come si concluderà l’amatissimo talent che ha visto ben 13 celebrità della nostra penisola sfidarsi a passo di danza accompagnati da grandi maestri del ballo. Che cosa ci riserverà la finalissima? Sono tutti in attesa di scoprirlo.

Ballando con le stelle 2020: la finale è alle porte

Siamo giunti finalmente alla fine della quindicesima stagione di Ballando con le Stelle. La splendida Milly Carlucci condurrà il seguitissimo dance show durante la finalissima, in onda su Rai 1 stasera, sabato 21 Novembre. L’edizione di quest’anno ha regalato al pubblico un sacco di brividi e colpi di scena tra infortuni, positività al Coronavirus e malanni vari, registrando sempre più ascolti. Sono dunque tutti pronti al gran finale: chissà che cosa succederà stasera!