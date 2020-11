Ballando con le stelle, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sempre più uniti

A Ballando con le stelle continuano le sorprese. Elisa Isoardi e Raimondo Todaro tornano sotto i riflettori.

La coppia è tornata alla ribalta nel programma di Rai 1. I due sono stati ripescati dopo aver gareggiato in uno spareggio con gli altri concorrenti eliminati. Per loro non è stato facile tornare a ballare soprattutto per i problemi di salute che non li hanno mai abbandonati. Lui era finito in ospedale per un’appendicite, mentre lei si è rotta la caviglia alla gamba destra.

Nonostante le mille difficoltà, la Isoardi e Todaro sembrano unito più che mia. L’uomo ha anche rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo in cui si è lasciato andare in qualche indiscrezione. Le sue parole hanno fatto destare i fan che sono sempre più impazienti di vederli insieme ufficialmente.

Ballando con le stelle, Raimondo Todaro sulla Isoardi: “Il nostro rapporto non finirà con questa edizione”

Durante l’intervista a Nuovo, l’uomo ha dichiarato di sentire la donna molto vicina a sé. “E’ difficile da spiegare ma è comunque una persona che sento molto vicina“, ha detto Todaro. Durante il programma, la coppia è sempre rimasta focalizzata sul ballo, ma le indiscrezioni fanno ben sperare. “Per noi è importante non confondere il lavoro con il privato…Non abbiamo avuto tempo nemmeno per un caffé…Ma recupereremo…”, ha chiarito il ballerino.

Alle sue parole hanno fatto da eco le speranze e i rumors dei fan. Sono in molti a sperare che tra i due nasca qualcosa. Sempre dall’intervista è emerso che i due si conoscevano già, ma è solo grazie al programma di Rai 1 che hanno potuto approfondire la loro relazione. “Ci siamo conosciuti a La prova del cuoco ma non abbiamo mai approfondito…E’ stata proprio una bella scoperta: non pensavo che fosse così dolce e sensuale…”, ha concluso dicendo. Ora non resta che aspettare la conclusione del programma. Mancano due giorni alla finale, ma tutti sono curiosi si sapere cosa succederà dopo.

