Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi: “Manca poco…”

A poche ore di distanza dalla Finale di Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi ha concesso un’intervista in cui si racconta.

Se c’è una cosa che questa edizione di Ballando con le Stelle ha confermato sulla bella Elisa Isoardi è che qualunque cosa faccia è argomento di discussione diffusa. La conduttrice è stata al centro dell’attenzione dei social, degli appassionati del programma e dei media. Il suo percorso all’interno del programma è stato seguito passo dopo passo, le sue emozioni raccontate e commentate in maniera diffusa. Ciò dimostra che la popolarità di Elisa è al massimo e che è tutto pronto per la definitiva consacrazione nel mondo della televisione nostrana.

Domani ci sarà la finale del programma e si scoprirà chi tra i concorrenti sarà il campione di questa edizione. Media e pubblico non attendono tanto una vittoria della conduttrice, quanto di conoscere quale sarà il suo futuro sentimentale e professionale. Da settimane ormai si parla del bellissimo ed intenso rapporto nato tra lei e Raimondo Todaro ed in molti si attendono che ci possa essere un annuncio a riguardo proprio alla fine del programma. I fan infatti sognano che tra i due possa nascere qualcosa di più di una semplice amicizia.

Elisa Isoardi, intervista prima della finale: “Manca poco”

In attesa dell’esito della finale, Elisa ha voluto informare i fan di aver concesso un’intervista al settimanale ‘Oggi’, in cui parla di sé stessa e commenta l’esperienza a Ballando con le stelle. A commento della foto, nelle quali è possibile vedere tutto l’articolo pubblicato sulla rivista, Elisa spiega: “Manca un giorno alla finale di @ballandoconlestelle e con questa intervista ho voluto ringraziare @milly_carlucci e tutte le persone stupende che lavorano a #ballandoconlestelle per aver riacceso in me la luce della vita ♥️grazie!”.